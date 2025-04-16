«Барселона» та «ПСЖ» перші півфіналісти Ліги чемпіонів: результати матчів

Перші матчі півфіналів заплановані на 29-30 квітня, матчі-відповіді – на 6-7 травня

Визначилися перші два півфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Ними стали «Барселона» та «Парі Сен-Жермен», які за сумою двох матчів обіграли відповідно «Боруссію» Дортмунд і «Астон Віллу», повідомляє «Главком».

«Барселона» – «Боруссія»

Каталонці, маючи комфортну перевагу після домашньої перемоги 4:0, поступилися на виїзді 1:3. Єдиний гол «Барси» стався після автоголу Рамі Бенсебаїні. Героєм матчу став нападник «Боруссії» Серху Гірассі, який оформив хет-трик.

Проте загальний рахунок 5:3 на користь «Барселони» забезпечив їй місце в півфіналі .​

«Астон Вілла» – ««ПСЖ»»

Французький клуб, вигравши перший матч 3:1, у матчі-відповіді поступився 2:3, але за сумою двох зустрічей 5:4 пройшов далі. «Астон Вілла» зуміла забити двічі за три хвилини, створивши інтригу, але ««ПСЖ»» втримав результат і вийшов до півфіналу .​

Півфінальні пари

За результатами жеребкування, «Барселона» зустрінеться з переможцем пари «Інтер» – «Баварія», а «ПСЖ» – з переможцем дуелі «Реал» – «Арсенал».​

Перші матчі півфіналів заплановані на 29-30 квітня, матчі-відповіді – на 6-7 травня.

Нагадаємо, у середу, 9 квітня, відбулися чвертьфінальні матчі другого дня Ліги чемпіонів з футболу 2024/25.

Перший день чвертьфіналів Ліги чемпіонів закінчився перемогами «Арсеналу» та «Інтера». «Арсенал» на своєму полі розгромив найтитулованіший клуб Ліги чемпіонів «Реал», а «Інтер» з мінімальною різницею здолав «Баварію».

Програму другого дня Ліги чемпіонів відкривало протистояння між «Барселоною» та фіналістом минулого розіграшу турніру «Боруссією», а також «ПСЖ», який вдома приймав англійську «Астон Віллу».