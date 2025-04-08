Молодіжна жіноча збірна України завершила виступ у відборі Євро-2025

Україна не змогла пробитися на Євро-2025

Україна поступилася Англії 0:10

Сьогодні, 8 квітня в англійському місті Бертон-апон-Трент молодіжна жіноча збірна України WU-19 матчем проти господарок завершила виступ у другому раунді відбору Євро-2025 у Лізі А. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

2 квітня українки мали розпочати мінітурнір зустріччю з Австрією, проте матч не відбувся. Причина – нашій команді вчасно не надали британські візи, попри те, що українська делегація виконала всі необхідні процедури у встановлені терміни, завчасно подавши документи 12 березня. Тож у першій грі мінітурніру синьо-жовті отримали технічну поразку з рахунком 0:3.

На жаль, згодом програвши Бельгії (1:4), після двох турів збірна України WU-19 втратила шанси піднятися вище останнього місця, тож вибула в Лігу В наступного циклу, Євро-2026.

Заключний поєдинок другого раунду відбору підопічні Олега Бортніка провели сьогодні проти Англії. Наша команда не встояла перед господарками мінітурніру – 0:10.

Євро-2025 (WU-19). Другий раунд відбору. Група А3

02.04.2025

Англія – Бельгія – 6:0

Австрія – Україна – 3:0 (технічна перемога)

05.04.2025

Австрія – Англія – 1:5

Бельгія – Україна – 4:1

08.04.2025

Україна (WU-19) – Англія (WU-19) – 0:10 (0:6)

Голи: Браун (2, 9, з пенальті, 79), Гейл (26), Адемілуї (33, 39, 46, 59), Бейкер (45+1), Рід (51).

Бельгія – Австрія – 1:3