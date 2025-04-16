Може бути причетний рідний брат. Футболіст з Габону загинув через падіння з 11 поверху

У 2016-23 роках Аарон Бупендза був гравцем збірної Габону

Китайська поліція розглядає три можливі версії: самогубство, випадкове падіння та вбивство

Сьогодні, 16 квітня, в Ханчжоу, Китай, впав з 11 поверху та загинув відомий габонський футболіст Аарон Бупендза. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на французькі ЗМІ.

28-річний нападник виступав за клуб «Чжецзянь Профешнл».

Згідно з повідомленнями ЗМІ, китайська поліція розглядає три можливі версії: самогубство, випадкове падіння та вбивство.

Зазначається, що брат Бупендзи був присутній у квартирі під час інциденту. Існує версія, що між ними була сварка, яка могла призвести до вбивства футболіста.

Раніше форвард грав за клуби «Мунана», «Бордо», «Газелек», «По», «Тур», «Фейренсе» (Португалія), «Хатайспор» (став найкращим бомбардиром чемпіонату Туреччини 2021 року), «Аль-Арабі» (Доха), «Аш-Шабаб», «Цинциннаті», «Рапід» (Бухарест).

У 2016-23 роках Аарон Бупендза був гравцем збірної Габону. Він – учасник Кубка африканських націй 2021 року.

Нагадаємо, суданська преса повідомила про загибель одного з найтитулованіших легкоатлетів в історії країни – Абубакера Какі Хаміса.

35-річний Хаміс став жертвою мінометного снаряда, який влучив у його будинок в Ель-Фаширі. Зазначається, що спортсмен загинув на місці, а кілька членів його родини були поранені.

Абубакер був не просто легкоатлетом, а справжнім символом суданського спорту.

На чемпіонаті світу 2011 року він завоював срібну медаль на дистанції 800 метрів.

У 2008 та 2010 роках Хаміс ставав чемпіоном світу у приміщенні.

«Він був не просто бігуном – він біг, ніби ніс на плечах всю країну», – писали про нього світові спортивні ЗМІ.

У 2008 році Хаміс представляв Судан на Олімпійських іграх у Пекіні та ніс національний прапор на церемонії відкриття.

На Олімпіаді-2012 він пробився до фіналу на дистанції 800 метрів та посів сьоме підсумкове місце.