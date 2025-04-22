Допінговий скандал: Мудрик пройшов перевірку на детекторі брехні

Палкін: Результати перевірки стануть частиною доказів, які б підтверджували, що Мудрик не робив нічого поганого навмисно

Півзахисник лондонського «Челсі» та збірної України з футболу Михайло Мудрик пройшов перевірку на детекторі брехні, щоб довести ненавмисність використання забороненої речовини. Як інформує «Главком», про це повідомив генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін.

У грудні минулого року «Челсі» підтвердив, що в допінг-пробі Мудрика було виявлено заборонений препарат.

«Я багато разів розмовляв з Мудриком, відколи виникла допінгова проблема. Він не розуміє, як це могло статися. У нього немає жодних припущень. Тому його адвокати організували для нього тест на детекторі брехні, який він пройшов. Результати тесту стануть частиною доказів, які б підтверджували, що він не робив нічого поганого навмисно. Мудрик дав зрозуміти, що його вини у позитивному тесті немає. Тепер слід з'ясувати, як це сталося. Результати проби «Б» досі не отримані, тож це питання залишається відкритим», – заявив Палкін виданню GiveMeSport.

Він також зазначив, що «Шахтар» теж має свій інтерес, адже виплата бонусів залежить від виступів Мудрика.

«Якщо він не грає, це створює проблеми, бо ми можемо втратити 30 млн. євро. «Шахтар», «Челсі» та Мудрик – ми всі в одному човні. Сподіваємося, що скоро йому дозволять знову грати у футбол», – сказав Палкін.

Мудрик зіграв 73 матчі за «Челсі», забив 10 м'ячів та віддав 11 гольових передач.

Нагадаємо, 17 грудня стало відомо, що півзахисник «Челсі» та зірка збірної України з футболу Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

Згідно з інформацією ЗМІ, в організмі українського гравця знайшли заборонений препарат (мельдоній), і тепер йому загрожує дискваліфікація терміном до чотирьох років.

Вінгер лондонського «Челсі» зазначив, що ситуація стала для нього шокуючою, адже він ніколи не приймав допінг.

Наразі його тимчасово відсторонили від футболу.

У серпні Мудрик пройшов тест, і він виявився негативним, але вже наступний дав позитивний результат на заборонену речовину. Михайло стверджує, що після серпневого тесту у своєму розпорядку дня нічого не змінив.

Речовина, яку виявили у нього, заборонена у Британії, тож Мудрик вважає, що вона могла потрапити до організму під час перебування за кордоном. Наразі «Челсі» проводить власне розслідування, а Мудрик співпрацює з клубом.

Зауважимо, що згідно з правилами FA, гравця мають право тимчасово відсторонити, надаючи йому змогу пояснення до ухвалення остаточного рішення.