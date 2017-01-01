Кубок України. «Шахтар» у чвертьфіналі знищив «Верес»

Донецький клуб без проблем вийшов у півфінал турніру

Донецький «Шахтар» став третім півфіналістом поточного розіграшу Кубка України. Підопічні Паулу Фонсеки у Харкові розбили рівненський «Верес» . Серед усіх матчів дня перемога «гірників» стала найбільш впевненою, адже у ворота рівненського клубу влетіло чотири м'ячі. Вже з

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Донецький клуб без проблем вийшов у півфінал турніру

Донецький «Шахтар» став третім півфіналістом поточного розіграшу Кубка України. Підопічні Паулу Фонсеки у Харкові розбили рівненський «Верес» . Серед усіх матчів дня перемога «гірників» стала найбільш впевненою, адже у ворота рівненського клубу влетіло чотири м'ячі.

Вже з перших хвилин господарі поля заволоділи ініціативою, а вже на восьмій хвилині швидкий гол забив Факундо Феррейра, який у ближньому бою після передачі Фреда переграв Когута. Після голу «Шахтар не став збавляти оберти та продовжував атакувати ворота суперника. Одним з найгостріших моментів ближче до середини тайму став вихід Коваленка 1 на 1 з голкіпером, однак Віктор не зміг поцілити у верхній кут воріт.

На 31-й хвилині після навісу від Фреда дубль міг оформити Феррейра, але його удар головою парирував Когут - Коваленку додати у ворота не дали захисники. Під завершення тайму «гірники» таки забили другий гол: зі штрафного класно м'яч у сітку воріт переправив Бернард. Після цього команди пішли відпочивати.

У другому таймі тренер «Вереса» Юрій Вірт використав ряд замін, але вони особливо грі рівненській команді попереду не додали. «Шахтар» домінував на кожному клаптику поля, не даючи супернику організувати бодай якусь гостру контратаку. На 63-й хвилині «Шахтар» забив і третій гол: відзначився Марлос, який проводив за донецький клуб свій 150-й матч.

«Верес» так нічим небезпечним відповісти не зміг, а за сім хвилин до фінального свистка останній цвях у труну клубу з Рівного забив Бланко-Лещук: Ісмаїлі завдав удару з-за меж карного майданчика - Когут відбив м'яч перед собою, а на добиванні першим виявився аргентинський нападник. У підсумку матч завершився переконливою перемогою донецького клубу з рахунком 4:0.

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