Кубок України з футболу. «Калуш» вибив «Авангард», «Зірка» - «Кремінь», а «Металіст» - «Оболонь». Інші результати
-
Розсилка
Далі пройшли також «Кристал», «Інгулець», «Зірка», «Волинь» та інші
У середу, 22 серпня, визначилися фактично всі учасники третього етапу Кубку України з футболу сезону-2018/19.
Відбулися всі матчі другого етапу, крім поєдинку «Металург» (Запоріжжя) – СК «Дніпро-1», який заплановано на 19 вересня.
Кубок України з футболу сезону-2018/19
Другий попередній етап
22 серпня
«Нива» (Вінниця) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 – Шестаков (49), 2:0 – Коровіков (56), 2:1 – Шевчук (57)
«Вікторія» (Миколаївка) – «Мир» (Горностаївка) – 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) по пен. 1:3
«ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин) – «Гірник» (Кривий Ріг) – 1:1 (1:0, 0:1) по пен, 2:4
Голи: 1:0 – Вакуленко (6), 1:1 – Сантрапинських (76)
«Минай» (Ужгород) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 3:1 (3:1)
Голи: 1:0 – Гегедош (19), 2:0 – Гегедош (23), 2:1 – Цюцюра (43), 3:1 – Гавриленко (44)
«Черкащина-Академія» (Білозір'я) – «Рух» (Винники) – 3:1 (3:1)
Голи: 1:0 – Сторчоус (3), 2:0 – Локтіонов (8), 3:0 – Локтіонов (14), 3:1 – Батальський (16)
ФК «Калуш» – «Авангард» (Краматорськ) – 2:1 д.ч. (1:1, 0:0, 0:0)
«Таврія-Сімферополь» – «Волинь» (Луцьк) – 2:3 д.ч. (1:1, 0:0, 1:0)
Голи: 0:1 – Климець (13), 1:1 – Масалов (24), 2:1 – Бізько (101), 2:2 – Карпенко (109), 2:3 – Курко (118)
«Кремінь» (Кременчук) – «Зірка» (Кропивницький) – 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – Вовкодав (21), 1:1 – Авер’янов (56), 1:2 – Рудницький (68)
«Балкани» (Зоря) – МФК «Миколаїв» (Миколаїв) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Берко (27)
«Кристал» (Херсон) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) по пен. 4:2
ПФК «Суми» – «Кобра» (Харків) – не відбувся («Суми» пройшли далі)
«Металіст 1925» (Харків) – «Оболонь-Бровар» (Київ) – 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – Сула (49), 2:0 – Поспелов (86)
«Інгулець» (Петрове) – «Колос» (Ковалівка) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Козлов (47)