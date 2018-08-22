  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кубок України з футболу. «Калуш» вибив «Авангард», «Зірка» - «Кремінь», а «Металіст» - «Оболонь». Інші результати

    • Розсилка
    Фото ФФУ - Кубок України з футболу. «Калуш» вибив «Авангард», «Зірка» - «Кремінь», а «Металіст» - «Оболонь». Інші результати
    Фото ФФУ

    Далі пройшли також «Кристал», «Інгулець», «Зірка», «Волинь» та інші

    У середу, 22 серпня, визначилися фактично всі учасники третього етапу Кубку України з футболу сезону-2018/19.

    Відбулися всі матчі другого етапу, крім поєдинку «Металург» (Запоріжжя) – СК «Дніпро-1», який заплановано на 19 вересня.

    Кубок України з футболу сезону-2018/19

    Другий попередній етап

    22 серпня

    «Нива» (Вінниця) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 2:1 (0:0)

    Голи: 1:0 – Шестаков (49), 2:0 – Коровіков (56), 2:1 – Шевчук (57)

    «Вікторія» (Миколаївка) – «Мир» (Горностаївка) – 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) по пен. 1:3

    «ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин) – «Гірник» (Кривий Ріг) – 1:1 (1:0, 0:1) по пен, 2:4

    Голи: 1:0 – Вакуленко (6), 1:1 – Сантрапинських (76)

    «Минай» (Ужгород) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 3:1 (3:1)

    Голи: 1:0 – Гегедош (19), 2:0 – Гегедош (23), 2:1 – Цюцюра (43), 3:1 – Гавриленко (44)

    «Черкащина-Академія» (Білозір'я) – «Рух» (Винники) – 3:1 (3:1)

    Голи: 1:0 – Сторчоус (3), 2:0 – Локтіонов (8), 3:0 – Локтіонов (14), 3:1 – Батальський (16)

    ФК «Калуш» – «Авангард» (Краматорськ) – 2:1 д.ч. (1:1, 0:0, 0:0)

    «Таврія-Сімферополь» – «Волинь» (Луцьк) – 2:3 д.ч. (1:1, 0:0, 1:0)

    Голи: 0:1 – Климець (13), 1:1 – Масалов (24), 2:1 – Бізько (101), 2:2 – Карпенко (109), 2:3 – Курко (118)

    «Кремінь» (Кременчук) – «Зірка» (Кропивницький) – 1:2 (1:0)

    Голи: 1:0 – Вовкодав (21), 1:1 – Авер’янов (56), 1:2 – Рудницький (68)

    «Балкани» (Зоря) – МФК «Миколаїв» (Миколаїв) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Берко (27)

    «Кристал» (Херсон) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) по пен. 4:2

    ПФК «Суми» – «Кобра» (Харків) – не відбувся («Суми» пройшли далі)

    «Металіст 1925» (Харків) – «Оболонь-Бровар» (Київ) – 2:0 (0:0)

    Голи: 1:0 – Сула (49), 2:0 – Поспелов (86)

    «Інгулець» (Петрове) – «Колос» (Ковалівка) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Козлов (47)

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ