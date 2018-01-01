Култхард здобув кубок переможця на «Гонці чемпіонів» 2018 року

Шотландцю не було рівних на змаганнях у Німеччині

У 29-й «Гонці чемпіонів» у Німеччині переміг Девід Култхард, який переграв у фіналі іншого досвідченого гонщика Петтера Сольберга. Першими зійшлися у боротьбі представники груп А та В. Тут не знайшлося рівних Хуану Пабло Монтойї, який виграв тричі, та Раяну Гантер-Рею, що переміг всіх, окрім колумбійця. Девід Култхард також домінував



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Девід Култхард

Шотландцю не було рівних на змаганнях у Німеччині

У 29-й «Гонці чемпіонів» у Німеччині переміг Девід Култхард, який переграв у фіналі іншого досвідченого гонщика Петтера Сольберга.

Першими зійшлися у боротьбі представники груп А та В. Тут не знайшлося рівних Хуану Пабло Монтойї, який виграв тричі, та Раяну Гантер-Рею, що переміг всіх, окрім колумбійця.

Девід Култхард також домінував у своїй групі. Култхард виграв у Тімо Бернхарда, хоча той задів стіну й отримав жовту картку. Култхард і Том Крістенсен пройшли до чвертьфіналу.

У першому заїзді групи С Ландо Норріс у боротьбі з Йоханом Крістофферссоном втратив контроль над пікапом NASCAR та розбив машину. Це не допомогло чемпіону Євро Ф3 (та резервному пілоту McLaren) вийти з групи, адже далі він програв своєму супернику по Ф3 – Юелю Ерікссону. Пізніше стало відомо, що Норріс забив собі руку.

Петтер Сольберг та Джозеф Ньюгарден стали кращими у групі D, у якій не показали стабільності арабські пілоти Ахмед бін Ханен і Язід Аль-Раджі.

У чвертьфіналі у гонщиків була лише одна спроба на перемогу. Крістофферссон із мінімальним відривом переграв Монтойю у першому заїзді чвертьфіналу, а Култхард виграв у Гантер-Рея та вийшов до півфіналу, де зустрівся з чемпіоном з ралі-кросу.

Ньюгарден самоусунувся через помилку, а Крістенсен без боротьби вийшов у півфінал, де зустрівся з Сольбергом, який переграв Ерікссона.

У півфіналах Култхард позбавив Крістенсена можливості пройти далі, але на пікапах NASCAR їхні результати були дуже близькі.

На машинах Vuhl у другому півфіналі зійшлися Крістофферссон, який забарився на старті, та Сольберг, який провів ідеальний заїзд, що й вивів чемпіона WRC у фінал.

У першому заїзді фіналу на машинах NASCAR Култхард зміг на долі секунди випередити Сольберга, який трохи помилився при вході в останній поворот. Але у другому заїзді відрив шотландця був настільки великий, що питання перемоги було знято одразу.

Девід Култхард вдруге став чемпіоном після десяти років виступів у «Гонці чемпіонів».

Джерело: ua.motorsport.com