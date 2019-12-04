Квитки на Євро 2020 надійдуть в продаж вже сьогодні



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Старт реєстрації на придбання квитка почнеться о 15.00

Щасливців визначать за допомогою лотереї

4 грудня стартує продаж квитків на футбольний чемпіонат Європи 2020, який триватиме до 18 грудня. Саме в цей термін вболівальники можуть подати заявку на придбання квитка. Потім ці заявки потраплять в жеребкування, переможців якого оголосять в січні.

Вболівальники 20-ти країн, які вже пройшли кваліфікацію на Євро-2020, зможуть подавати заявки на купівлю квитків на матчі своїх збірних, починаючи з 15.00 4 грудня винятково на сайті EURO2020.com. Зазначимо, що вартість квитків на Євро доволі демократична – ціни на перегляд матчів стартують від 30 євро.

Нагадаємо, цього року чемпіонат Європи з футболу святкує 60 років від початку свого проведення, і з цієї нагоди організатори вирішили значно розширити географію проведення змагань, аби свято футболу охопило якомога більше країн. Матчі Євро 2020 проходитимуть у 12-ти містах Європи: Рим (Стадіо Олімпіко), Амстердам (Йохан Кройф Арена), Більбао (Сан-Мамес), Бухарест (Арена Націонале), Будапешт (Ференц Пушкаш),Копенгаген (Паркен), Дублін (Дублін Арена), Глазго (Хемпден Парк), Баку (Олімпійський),Мюнхен (Альянц-Арена), Санкт-Петербург (Санкт-Петербург). А фінал відбудеться на одній із найвідоміших футбольних арен планети — стадіоні «Вемблі» в Лондоні.