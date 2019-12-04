Семеро українців сьогодні стартують на чемпіонаті Європи з плавання
Єдина жінка в збірній - киянка Дарина Зевіна
Пропускає заключний старт сезону Сергій Фролов
Сьогодні у британському Глазго стартує чемпіонат Європи з плавання на короткій воді (басейн 25 м). Україну на заключному старті поточного року представлять семеро спортсменів – шість чоловіків та одна жінка:
Михайло Романчук
Сергій Шевцов
Богдан Касьян
Микита Коптєлов
Владислав Бухов
Ігор Трояновський
Дарина Зевіна
Початок змагань о 11.30 за київським часом.