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    Семеро українців сьогодні стартують на чемпіонаті Європи з плавання

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    Єдина жінка в збірній - киянка Дарина Зевіна - Семеро українців сьогодні стартують на чемпіонаті Європи з плавання
    Єдина жінка в збірній - киянка Дарина Зевіна

    Пропускає заключний старт сезону Сергій Фролов

    Сьогодні у британському Глазго стартує чемпіонат Європи з плавання на короткій воді (басейн 25 м). Україну на заключному старті поточного року представлять семеро спортсменів – шість чоловіків та одна жінка:

    Михайло Романчук

    Сергій Шевцов

    Богдан Касьян

    Микита Коптєлов

    Владислав Бухов

    Ігор Трояновський

    Дарина Зевіна

    Початок змагань о 11.30 за київським часом. 

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