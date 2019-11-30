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    Андрій Шевченко прокоментував жеребкування Євро 2020

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    <span>Перший свій матч на чемпіонаті Європи українська збірна проведе проведе в Амстердамі 14 червня проти збірної Нідерландів.</span> - Андрій Шевченко прокоментував жеребкування Євро 2020
    Перший свій матч на чемпіонаті Європи українська збірна проведе проведе в Амстердамі 14 червня проти збірної Нідерландів.

    Наставник збірної України вважає що команда має хороші шанси на вихід з групи

    Після жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, головний тренер збірної України прокоментував їх результати на каналі "Футбол 1":

    "Настрій відмінний. Простих команд не буває, ми це прекрасно розуміємо. У нас дуже складна перша гра з голландцями. Це дуже, дуже хороша команда, що має потенційно дуже сильних гравців, там відмінний тренер, ми граємо проти них на виїзді - тому буде дуже важка гра. Австрія теж непростий суперник. Вже потім подивимося на наступну команду в нашій групі. Я вважаю, що в України є хороші шанси вийти з цієї групи. Все буде залежати, в якому стані наші гравці підійдуть до початку чемпіонату Європи. Найголовніше, щоб не було травм.

    В принципі, жеребкування є жеребкування, як кажуть. Тому те, що жереб дав нам, до цього ми і будемо готуватися, розраховувати. Звичайно, хотілося б не починати з голландцями. Все-таки це початок чемпіонату, одна з найсильніших команд чемпіонату, я вважаю. Але саме такий жереб випав, значить, будемо грати", - розповів Андрій Шевченко по завершенню церемонії жеребкування.

     Читайте також: Збірна України дізналася ще одного суперника по групі на Євро 2020
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України жеребкування Андрій Шевченко
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