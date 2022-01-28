Бою Усика з Ф’юрі не буде. Тайсон назвав ім’я наступного суперника

Чемпіон світу за версією WBC проведе поєдинок з обов’язковим претендентом Вайтом

Мегасенсації, якою мало стати оголошення поєдинку між чемпіонами світу за різними версіями Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі, найближчим часом не буде. Британський боксер домовився про бій з обов’язковим претендентом Діліаном Вайтом. Про це повідомив счам Ф’юрі на свої сторінці в соцмережах.

В Instagram він виклав постер поєдинку і підписав: «Хто ще не може дочекатися бою?!»

На поєдинок забронювали регбійно-футбольну арену в Кардіффі. Бій має відбутися 26 березня.

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