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    Бою Усика з Ф’юрі не буде. Тайсон назвав ім’я наступного суперника

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    Тайсон Ф'юрі визначився з суперником - Бою Усика з Ф’юрі не буде. Тайсон назвав ім’я наступного суперника
    Тайсон Ф'юрі визначився з суперником
    фото з відкритих джерел

    Чемпіон світу за версією WBC проведе поєдинок з обов’язковим претендентом Вайтом

    Мегасенсації, якою мало стати оголошення поєдинку між чемпіонами світу за різними версіями Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі, найближчим часом не буде. Британський боксер домовився про бій з обов’язковим претендентом Діліаном Вайтом. Про це повідомив счам Ф’юрі на свої сторінці в соцмережах.

    В Instagram він виклав постер поєдинку і підписав: «Хто ще не може дочекатися бою?!»

    На поєдинок забронювали регбійно-футбольну арену в Кардіффі. Бій має відбутися 26 березня.

    Раніше Ентоні Джошуа відмовився від величезних грошей заради реваншу з Усиком.

    Тим часом в Україні з’явився «новий Кличко». У непереможного важковаговика зріст 207 см (фото).

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Ентоні Джошуа Ділліан Вайт
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    Бою Усика з Ф’юрі не буде. Тайсон назвав ім’я наступного суперника