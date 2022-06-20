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    Новини

    Український боксер зганьбився через світлину з росіянином (фото)

    &laquo;Спорт поза політикою&raquo; вкотре ганьбить українських спортсменів - Український боксер зганьбився через світлину з росіянином (фото)
    «Спорт поза політикою» вкотре ганьбить українських спортсменів
    фото: Twitter / Ivan Redkach

    Вчинок боксера обурив українців

    Скандальний український боксер Іван Редкач зганьбився через обійми з росіянином. Спортсмен опублікував фото з колегою з РФ і написав про те, що «спорт поза політикою».

    Користувачі мережі бурхливо відреагували на знімок, який Редкач опублікував на своїй сторінці в Twitter.

    «Потрібно розділяти спорт і політику. Хоч цей принцип і йде в історію, і слід визнати, що вони нерозлучні, для мене спорт залишається поза політикою, так як старанно працюють спортсмени, а в цьому випадку потом і кров'ю, не один політик так не трудиться....», – написав Редкач.

    Українці обурилися вчинком боксера. Вони порадили йому відправитися для міркувань про «спорт поза політикою» в Бучу на Київщині, де рашисти вбивали і гвалтували дітей і дорослих.

    «Осел якийсь, понад сто днів повномасштабної війни проти РФ, розповідає що спорт поза політикою... А податки, які вони платять в казну, за які роблять снаряди знищують людей, теж поза політикою?», – написав один з обурених користувачів мережі.

    Тим часом легендарний американський боксер Майк Тайсон поділився своєю думкою щодо масштабної військової агресії Росії проти України, а також оцінив активну участь братів Кличків в обороні нашої країни.

    Теги: росія окупанти спорт війна Україна окупація спорт поза політикою #stoprussia
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    Український боксер зганьбився через світлину з росіянином (фото)