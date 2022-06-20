Український боксер зганьбився через світлину з росіянином (фото)

Вчинок боксера обурив українців

Скандальний український боксер Іван Редкач зганьбився через обійми з росіянином. Спортсмен опублікував фото з колегою з РФ і написав про те, що «спорт поза політикою».

Користувачі мережі бурхливо відреагували на знімок, який Редкач опублікував на своїй сторінці в Twitter.

«Потрібно розділяти спорт і політику. Хоч цей принцип і йде в історію, і слід визнати, що вони нерозлучні, для мене спорт залишається поза політикою, так як старанно працюють спортсмени, а в цьому випадку потом і кров'ю, не один політик так не трудиться....», – написав Редкач.

Нужно разделять спорт и политику. Хоть этот принцип и уходит в историю и следует признайте, что они неразлучны, для меня спорт остаётся ВНЕ политики, так как усердно трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, не один политик так не трудятся.... @bivol_d pic.twitter.com/4nfg3RFka6 — Ivan Redkach (@ivan_redkach) June 19, 2022

Українці обурилися вчинком боксера. Вони порадили йому відправитися для міркувань про «спорт поза політикою» в Бучу на Київщині, де рашисти вбивали і гвалтували дітей і дорослих.

«Осел якийсь, понад сто днів повномасштабної війни проти РФ, розповідає що спорт поза політикою... А податки, які вони платять в казну, за які роблять снаряди знищують людей, теж поза політикою?», – написав один з обурених користувачів мережі.

Тим часом легендарний американський боксер Майк Тайсон поділився своєю думкою щодо масштабної військової агресії Росії проти України, а також оцінив активну участь братів Кличків в обороні нашої країни.