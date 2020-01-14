Футбольну «Барселону» очолив тренер-шахіст



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Кіке Сетьєн та Анатолій Карпов Спорт вікенд

Новий наставник каталонців Кіке Сетьєн обожнює інтелектуальну гру

Напередодні «Барселона» оголосила про розірвання угоди з Ернесто Вальверде та призначенням на посаду Кіке Сетьєна.

Кар’єрне резюме 61-річного Сетьєна не надто вражає більшість прихильників «Барселони». Раніше тренер працював з «Бетисом», «Лас-Пальмасом», «Луго», «Логроньєс», збірною Екваторільної Гвінеї.

У футбольних колах нового тренера «Барселони» називають шахістом. Сетьєн обожнює древню інтелектуальну гру. Він уже перетинався за шахівнецею з Гаррі Каспаровим, Анатолієм Карповим, Володимиром Крамником, інформує «Спорт вікенд».

Втім переважна більшість поєдинків футбольного фахівця з шаховими професіоналами відбувалася в ході сеансів одночасної гри останніх.