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    Новини

    Футбольну «Барселону» очолив тренер-шахіст

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    Кіке Сетьєн та Анатолій Карпов - Футбольну «Барселону» очолив тренер-шахіст
    Кіке Сетьєн та Анатолій Карпов
    Спорт вікенд

    Новий наставник каталонців Кіке Сетьєн обожнює інтелектуальну гру

    Напередодні «Барселона» оголосила про розірвання угоди з Ернесто Вальверде та призначенням на посаду Кіке Сетьєна.

    Кар’єрне резюме 61-річного Сетьєна не надто вражає більшість прихильників «Барселони». Раніше тренер працював з «Бетисом», «Лас-Пальмасом», «Луго», «Логроньєс», збірною Екваторільної Гвінеї.

    У футбольних колах нового тренера «Барселони» називають шахістом. Сетьєн обожнює древню інтелектуальну гру. Він уже перетинався за шахівнецею з Гаррі Каспаровим, Анатолієм Карповим, Володимиром Крамником, інформує «Спорт вікенд».

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    Втім переважна більшість поєдинків футбольного фахівця з шаховими професіоналами відбувалася в ході сеансів одночасної гри останніх.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ шахи ФК Барселона
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