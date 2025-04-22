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«Як у дитячому таборі». Окупант розповів про умови в українському полоні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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«Як у дитячому таборі». Окупант розповів про умови в українському полоні
Ніколай Карташев із 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ
фото: Слідство.інфо

Полонені окупанти мають можливість телефонувати та писати рідним

Російський загарбник із 76-ї десантно-штурмової дивізії Ніколай Карташев розповів, що за понад два роки в українському полоні до нього сім разів навідувалися співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, які передавали йому листи з дому та дозволяли зателефонувати рідним. Про це повідомляє «Слідство.Інфо», передає «Главком».

Чоловік потрапив у полон 6 лютого 2023 року в Луганській області. Того дня йому дозволили зателефонувати батькам і сказати, що відтепер він є військовополоненим.

Наразі Карташев перебуває у Київському СІЗО, де чекає на вирок українського суду, адже він може бути причетним до щонайменше п’яти воєнних злочинів у Бучі на початку широкомасштабної війни. 

До СІЗО окупант знаходився у таборі для російських полонених і заявив, що це ніби «дитячий табір».

На запитання журналістки про умови у таборі російських полонених, Карташев віповів: «Як у дитячому піонертаборі. Там д*пи, напевно, підмивають військовополоненим».

Тобто дуже гарне ставлення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовополонений громадянин Китаю, який воював на боці Росії, погодився, що в українському полоні до нього ставляться краще, ніж у військах РФ. На питання, чи хоче він бути обміняним, громадянин Китаю сказав, що не хоче повертатися до Росії. На уточнення, щоби він обрав – залишатися в Україні, чи повернутися до Китаю, – він зазначив, що хоче повернутися до КНР.

Натомість проти українців в російському полоні застосовують тортури, зокрема б’ють струмом за допомогою старого радянського військово-польового телефону ТА-57.

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Теги: полон слідство вирок табір росія війна окупанти Україна

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