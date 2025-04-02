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Справа про зґвалтування: прокуратура оскаржить виправдувальний вирок Дані Алвесу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Справа про зґвалтування: прокуратура оскаржить виправдувальний вирок Дані Алвесу
За збірну Бразилії Дані Алвес зіграв 126 матчів, забив 8 голів та завоював золото Олімпійських ігор-2020 у Токіо
фото: Reuters

У прокуратурі вважають, що скасування обвинувального вироку Алвесу порушує принципи Кримінального кодексу

Прокуратура Каталонії заявила, що подасть касаційну скаргу до Верховного суду на вирок, який виправдовує колишнього захисника «Барселони» та збірної Бразилії Дані Алвеса у справі про зґвалтування у нічному клубі Барселони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mundo Deportivo.

На думку представників прокуратури, скасування обвинувального вироку Алвесу порушує конституційні норми та принципи Кримінального кодексу.

Нагадаємо, Дані Алвеса було виправдано у справі про зґвалтування.

20 січня 2023 року колишнього гравця збірної Бразилії заарештували за підозрою у зґвалтуванні дівчини у нічному клубі.

У березні 2024 року Алвеса було визнано винним і засуджено до 4,5 років в'язниці та ще 5 років умовно. Сторона гравця подала апеляцію на це рішення. Наприкінці березня він вийшов на волю під заставу у розмірі 1 млн. євро.

Верховний суд Каталонії розглянув справу та скасував вирок першої інстанції через брак доказів. У рішенні суду вказується, що фактів недостатньо, щоб знехтувати презумпцією невинності.

Суд відхилив апеляцію прокуратури, яка просила збільшити термін покарання до 9 років, та апеляцію з боку ймовірної жертви, яка просила збільшити термін покарання до 12 років.

Дані Алвес здобув 43 титули за свою професійну кар'єру. Він є легендою футболу та одним з найтитулованіших гравців в історії цього виду спорту.

У складі «Барселони» бразилець став шестиразовим чемпіоном Іспанії, тричі виграв Лігу чемпіонів, по чотири рази перемагав у Кубку та Суперкубку країни.

За збірну Бразилії Дані Алвес зіграв 126 матчів, забив 8 голів та завоював золото Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Теги: Дані Альвес зґвалтування НОВИНИ ФУТБОЛУ

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