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Звинувачення Дані Алвеса у зґвалтуванні: у справі стався несподіваний поворот

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Звинувачення Дані Алвеса у зґвалтуванні: у справі стався несподіваний поворот
Дані Алвес здобув 43 титули за свою професійну кар'єру
фото: EFE

Верховний суд Каталонії скасував вирок першої інстанції через брак доказів

Легендарного ексзахисника «Барселони» та збірної Бразилії з футболу Дані Алвеса було виправдано у справі про зґвалтування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на elpais.com.

20 січня 2023 року колишнього гравця збірної Бразилії заарештували за підозрою у зґвалтуванні дівчини у нічному клубі.

У березні 2024 року Алвеса було визнано винним і засуджено до 4,5 років в'язниці та ще 5 років умовно. Сторона гравця подала апеляцію на це рішення. Наприкінці березня він вийшов на волю під заставу у розмірі 1 млн. євро.

Верховний суд Каталонії розглянув справу та скасував вирок першої інстанції через брак доказів. У рішенні суду вказується, що фактів недостатньо, щоб знехтувати презумпцією невинності.

Суд відхилив апеляцію прокуратури, яка просила збільшити термін покарання до 9 років, та апеляцію з боку ймовірної жертви, яка просила збільшити термін покарання до 12 років.

Дані Алвес здобув 43 титули за свою професійну кар'єру. Він є легендою футболу та одним з найтитулованіших гравців в історії цього виду спорту.

У складі «Барселони» бразилець став шестиразовим чемпіоном Іспанії, тричі виграв Лігу чемпіонів, по чотири рази перемагав у Кубку та Суперкубку країни.

За збірну Бразилії Дані Алвес зіграв 126 матчів, забив 8 голів та завоював золото Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Нагадаємо, гірськолижник Беркін Уста та його батько загинули через пожежу в готелі на курорті Улудаг у Туреччині.

Під час пожежі, яка сталася у дев'ятиповерховому готелі, 24-річний турецький спортсмен та його 57-річний батько Яхья Уста перебували у номері на п'ятому поверсі. Після пожежі турецька влада провела розслідування, яке виявило в готелі 35 порушень правил пожежної безпеки.

Беркін Уста брав участь у зимових Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні. Він виступав у гігантському слаломі, посівши 43 місце.

Також він брав участь у юніорському чемпіонаті світу 2019 року та посів там 68-е місце.

Теги: Дані Альвес НОВИНИ ФУТБОЛУ зґвалтування

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