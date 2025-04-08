ЗСУ ліквідували бурятського борця, який був батьком трьох дітей

Батоєв був багаторазовим переможцем та призером першостей Бурятії та Сибірського федерального округу з вільної боротьби

Сили оборони ліквідували російського окупанта – борця Батора Батоєва. Про це повідомляє «Главком».

Батор Батоєв народився 22 жовтня 1989 року в селі Челутай (Бурятія, РФ). Займався вільною боротьбою. У 2009 році йому був присвоєний спортивний розряд «майстер спорту Росії».

Батоєв був багаторазовим переможцем та призером першостей Бурятії та Сибірського федерального округу з вільної боротьби.

У війні проти України брав участь з 2022 року. Був командиром штурмової групи, 9 роти, 3-го мотострілецького батальйону, 36-ї загальновійськової бригади.

Ліквідували окупанта 10 лютого 2025 року в боях біля населеного пункту Зеленівка (Донецька область). У нього залишилося троє дітей та дружина, яка і повідомила у квітні у російських соціальних мережах про знищення її чоловіка.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Як повідомлялося, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.