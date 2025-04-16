Ексдружина Тимощука розповіла, як легіонери «Шахтаря» готували шашлики на паркеті посеред холу

Навроцька: Якщо дати гопнику мільйон доларів, то він не перестане бути гопником

Колишня дружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька згадала цікаву історію про колишніх бразильських легіонерів донецького «Шахтаря» Матузалема, Брандао і Жадсона. Про це повідомляє Главком з посиланням на blik.ua.

Навроцька зазначила, що рієлтори боялися здавати квартири бразильським гравцям.

«Якось мені розповідали, що вони зняли в оренду шикарні апартаменти у центрі Донецька і розпалили багаття прямо на паркеті посеред холу. Вирішили шашлик приготувати. Що казати, якщо Брено в «Баварії» також спалив будинок, добре, що сім’ю пожежники врятували», – сказала жінка.

Вона також розповіла, що ці футболісти були їй схожі на гопників із 1990-х.

«Пам’ятаю, як холдинг Ахметова СКМ на ювілей запросив гравців Шахтаря в театр на виставу, а всі бразильці, окрім Фернандіньо, прийшли в шортах. Якщо дати гопнику мільйон доларів, то він не перестане бути гопником», – сказала Навроцька.

Як повідомлялося, визначилися перші два півфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Ними стали «Барселона» та «Парі Сен-Жермен», які за сумою двох матчів обіграли відповідно «Боруссію» Дортмунд і «Астон Віллу».

«Барселона» – «Боруссія»

Каталонці, маючи комфортну перевагу після домашньої перемоги 4:0, поступилися на виїзді 1:3. Єдиний гол «Барси» стався після автоголу Рамі Бенсебаїні. Героєм матчу став нападник «Боруссії» Серху Гірассі, який оформив хет-трик.

Проте загальний рахунок 5:3 на користь «Барселони» забезпечив їй місце в півфіналі .​

«Астон Вілла» – «ПСЖ»

Французький клуб, вигравши перший матч 3:1, у матчі-відповіді поступився 2:3, але за сумою двох зустрічей 5:4 пройшов далі. «Астон Вілла» зуміла забити двічі за три хвилини, створивши інтригу, але «ПСЖ» втримав результат і вийшов до півфіналу.​