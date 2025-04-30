Влада повідомила, коли почнуться виплати допомоги постраждалим від обстрілу Святошина

Мешканці, чиї квартири були пошкоджені або знищені, уже подали 46 заяв на компенсацію оренди житла

До кінця тижня почнуть виплачувати допомогу мешканцям Святошинського району, чиє житло було пошкоджене внаслідок масованої російської атаки на Київ 24 квітня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Ззначажться, що станом на 30 квітня у Києві продовжують ліквідовувати наслідки атаки РФ. Загалом пошкоджені 106 будівель, серед яких – 84 житлових. Один будинок повністю знищений, ще вісім зазнали значних ушкоджень і потребують інструментального обстеження.

Як поінформували у КМДА, мешканці, чиї квартири були пошкоджені або знищені, уже подали 46 заяв на компенсацію оренди житла (по 40 тис. грн). Крім того, 618 людей звернулися по одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. грн у межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам».

Виплати постраждалим розпочнуться вже до кінця цього тижня, зазначили у КМДА.

Подати заяву на допомогу можна в пункті підтримки, що діє на базі спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 96 імені О. К. Антонова за адресою: вул. Олександра Оксанченка, 2.

Окрім житлового фонду, постраждали й об’єкти соціальної інфраструктури: пошкоджено вікна і двері в шести закладах освіти (чотирьох школах і двох дитячих садках), а також у низці медичних, спортивних та інших соціальних установ. Також пошкоджено 74 транспортні засоби, з яких 50 не підлягають ремонту, розповіли в Київській міськдержадміністрації.

«Комунальні служби оперативно прибирають наслідки руйнувань – лише у Святошинському районі вже вивезли 2 888 кубометрів будівельного сміття. Для тимчасового закриття вікон використали 18 900 кв. м захисної плівки, понад 840 кв. м OSB-плити та 696 кв. м фанери», – йдеться у повідомленні.

У КМДА також зазначили, що впродовж 2022–2025 років відновили 23 житлові будинки, що зазнали найбільших ушкоджень від російських обстрілів. Роботи тривають ще на 13 багатоквартирних об’єктах.

Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко терміново скликає Раду оборони Києва для обговорення алгоритму дій після ліквідації наслідків ворожих обстрілів Державною службою з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). Це сталося після того, як волонтерам довелося самостійно розчищати квартири та забивати вікна внаслідок російського обстрілу Святошинського району.

Ткаченко наголосив, що лише напередодні проводив нараду з головами районних державних адміністрацій та відповідальними службами саме щодо цієї теми. Він висловив обурення тим, що, маючи достатньо ресурсів у місті, доводиться розраховувати на зовнішню допомогу.

Як повідомлялося, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.