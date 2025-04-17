Покинув поле в сльозах. Неймар через травму не зміг дограти матч чемпіонату Бразилії

Неймар вийшов у старті «Сантоса» у лізі вперше після повернення до клубу

Неймар не зміг самостійно залишити поле

Нападник «Сантоса» Неймар змушений був залишити поле в першому таймі матчу четвертого туру чемпіонату Бразилії проти «Атлетіко Мінейро». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

«Сантос» здобув перемогу з рахунком 2:0, однак Неймара довелося замінити на 34-й хвилині гри. Футболіст залишив поле у ​​сльозах – на електрокарі.

У 33-річного форварда, ймовірно, стався рецидив травми лівого стегна, яка турбувала його у березні. Через це пошкодження Неймара було відкликано з розташування збірної Бразилії і він пропустив відбіркові матчі чемпіонату світу проти Колумбії та Аргентини.

Неймар вийшов у старті «Сантоса» у лізі вперше після повернення до клубу. У попередній грі він вийшов на заміну на другий тайм проти «Флуміненсе» (0:1), пропустивши перед цим 6 тижнів.

«Сантос» здобув першу за чотири тури перемогу, набрав чотири очки та посідає 12 місце у турнірній таблиці. Неймар наразі не забив жодного гола під час турніру.

Нагадаємо, 16 квітня визначили всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

«Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»

«Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.