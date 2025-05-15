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Український баскетболіст пройде перегляд в топ-клубі НБА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Український баскетболіст пройде перегляд в топ-клубі НБА
Шульга увійшов до переліку найкращих снайперів драфт-комбайну
фото: x.com/VCU_Hoops

Шульга пройшов тести на точність під час драфт-комбайну НБА в Чикаго

Захисник «Вірджинії» українець Максим Шульга домовився про перегляд з клубом НБА «Мілуокі Бакс». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на basket.com.ua.

Шульга також пройшов тести на точність під час драфт-комбайну НБА в Чикаго.

Шульга реалізував 18 з 25 триочкових спроб з точки навпроти кільця і з 72% точності став кращим снайпером драфт-комбайну, розділивши це звання ще з 5 гравцями. Точність Шульги при кидках з місця без руху склала 21/30, з рухом – 15/25. Він реалізував 15/15 триочкових з бокової лінії і 9/10 штрафних. Всі ці показники не гірші або кращі, ніж у кандидата на перший номер драфту Купера Флегга.

Шульга також домовився про перегляд з клубом «Мілуокі Бакс», який в минулому регулярному чемпіонаті увійшов в топ-5 команд Східної конференції НБА.

Нагадаємо, «Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Капітан жіночої збірної України і один з лідерів «Валенсії» Аліна Ягупова у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин, набрала 9 очок (1/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 5 фолах та 6 втратах.

Для Аліни Ягупової це другий титул чемпіонки Іспанії, також в минулому році вона вигравала Кубок Іспанії.

В цьому сезоні Ягупова зіграла в чемпіонаті в 32 матчах, в середньому граючи 23.1 хвилину, набираючи 9.3 очка, 2.8 підбирання, 3.5 передачі.

В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце. Там у Ягупової 15 матчів, в яких вона набирала 11.1 очка, 3.5 підбирання, 3.5 передачі за 29.6 хвилин в середньому на майданчику.

Теги: Максим Шульга баскетбол НБА

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