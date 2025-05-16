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Керівництво «Лейкерс» ухвалило рішення щодо подальшого майбутнього Леня – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Керівництво «Лейкерс» ухвалило рішення щодо подальшого майбутнього Леня – ЗМІ
У складі каліфорнійського клубу українець провів 10 матчів у регулярному чемпіонаті НБА
фото: ФІБА

Лень приєднався до «Лейкерс» у лютому цього року як вільний агент

Керівництво клубу НБА «Лейкерс» ухвалило рішення щодо подальшого майбутнього українського баскетболіста Олексія Леня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yahoo Sports.

Зазначається, що клуб не планує включати центрового до складу на наступний сезон, і після завершення нинішньої кампанії гравець залишить команду.

Лень приєднався до «Лейкерс» у лютому цього року як вільний агент, після того як був відрахований з «Вашингтона».

У складі каліфорнійського клубу українець провів 10 матчів у регулярному чемпіонаті НБА та ще 2 – у плей-оф. У середньому за гру він проводив на майданчику 10,5 хвилини, здобував 1,8 очка, робив 2,9 підбирань і 0,7 передач.

Нагадаємо, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів, повідомляється на офіційному сайті організації.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.

Нагадаємо, «Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Капітан жіночої збірної України і один з лідерів «Валенсії» Аліна Ягупова у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин, набрала 9 очок (1/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 5 фолах та 6 втратах.

Для Аліни Ягупової це другий титул чемпіонки Іспанії, також в минулому році вона вигравала Кубок Іспанії.

В цьому сезоні Ягупова зіграла в чемпіонаті в 32 матчах, в середньому граючи 23.1 хвилину, набираючи 9.3 очка, 2.8 підбирання, 3.5 передачі.

В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце. Там у Ягупової 15 матчів, в яких вона набирала 11.1 очка, 3.5 підбирання, 3.5 передачі за 29.6 хвилин в середньому на майданчику.

Теги: баскетбол Олексій Лень НБА Лос-Анджелес Лейкерс

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