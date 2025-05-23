Стали відомі господарі чоловічого Євробаскету 2029 року

Іспанія вперше з 2007 року прийматиме чемпіонат Європи

43-й за ліком чемпіонат Європи пройде в Афінах (Греція), Любляні (Словенія), Таллінні (Естонія) та Мадриді (Іспанія)

ФІБА визначила господарів чоловічого Євробаскету 2029 року. Про це повідомляє «Главком».

Право на проведення турніру надано національним федераціям Естонії, Греції, Іспанії та Словенії.

43-й за ліком чемпіонат Європи пройде в Афінах (Греція), Любляні (Словенія), Таллінні (Естонія) та Мадриді (Іспанія), а столиця Іспанії також стане місцем проведення фінального етапу.

Загалом ФІБА на фінальному етапі розглядала шість заявок. Окрім країн, які отримали право провести континентальну першість, на це претендували Литва та Фінляндія.

«Ми раді представити господарів Євробаскету 2029, яке пройде у провідних баскетбольних містах Європи, кожне з яких має сильну баскетбольну культуру та чітке прагнення провести видатну подію», – сказав президент ФІБА Європа Хорхе Гарбахоса.

Господарі фінального етапу та чинні чемпіони Євробаскету, збірна Іспанії, вперше з 2007 року прийматиме чемпіонат Європи. Естонія вперше отримала таке право.

Найближчий Євробаскет пройде з 27 серпня по 14 вересня 2025 року в Фінляндії, Латвії, Польщі та на Кіпрі.

Нагадаємо, «Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Капітан жіночої збірної України і один з лідерів «Валенсії» Аліна Ягупова у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин, набрала 9 очок (1/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 5 фолах та 6 втратах.

Для Аліни Ягупової це другий титул чемпіонки Іспанії, також в минулому році вона вигравала Кубок Іспанії.

В цьому сезоні Ягупова зіграла в чемпіонаті в 32 матчах, в середньому граючи 23.1 хвилину, набираючи 9.3 очка, 2.8 підбирання, 3.5 передачі.

В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце. Там у Ягупової 15 матчів, в яких вона набирала 11.1 очка, 3.5 підбирання, 3.5 передачі за 29.6 хвилин в середньому на майданчику.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.