50 Cent згенерував своє фото, яким поділився на сторінці у соціальних мережах

Між 50 Cent та Пі Дідді існує давня ворожнеча

Американський репер 50 Cent потролив скандального репера P. Diddy на грі НБА. Про це повідомляє «Главком».

50 Cent згенерував своє фото, яким поділився на сторінці у соціальних мережах. На знімку він з'явився у футболі з написом «Звільніть P. Diddy» під час четвертого матчу фінальної серії Східної конференції НБА «Індіана Пейсерс» – «Нью-Йорк Нікс» (гра закінчилася з рахунком 130:121, нара у серії лідирує «Індіана Пейсерс» – 3:1).

Насправді ж, 50 Cent відвідував матч, але у футболці зовсім з іншим записом.

Між 50 Cent та Пі Дідді існує давня ворожнеча. Обидва репери неодноразово жорстко висловлювалися один про одного.

Нагадаємо, минулого року P. Diddy заарештували. Його звинувачують у зґвалтуванні, насильницьких діях сексуалізованого характеру, торгівлі людьми, організації оргій за участю неповнолітніх, поширенні наркотиків.

Як повідомлялося, «Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Капітан жіночої збірної України і один з лідерів «Валенсії» Аліна Ягупова у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин, набрала 9 очок (1/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 5 фолах та 6 втратах.

Для Аліни Ягупової це другий титул чемпіонки Іспанії, також в минулому році вона вигравала Кубок Іспанії.

В цьому сезоні Ягупова зіграла в чемпіонаті в 32 матчах, в середньому граючи 23.1 хвилину, набираючи 9.3 очка, 2.8 підбирання, 3.5 передачі.

В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце. Там у Ягупової 15 матчів, в яких вона набирала 11.1 очка, 3.5 підбирання, 3.5 передачі за 29.6 хвилин в середньому на майданчику.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.