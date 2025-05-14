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Йокіч повторив унікальне досягнення легенди НБА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Йокіч повторив унікальне досягнення легенди НБА
Нікола Йокіч повторив досягнення Вілта Чемберлена
фото: USA TODAY Sports

Сербський баскетболіст набрав 42 очки, 22 підбирання та 6 результативних передач у матчі плей-оф НБА

Центровий «Денвер Наггетс» Нікола Йокіч став першим гравцем з часів легенди Національної баскетбольної асоціації (НБА) Вілта Чемберлена, якому в серії плей-офф вдалося набрати мінімум 40 очок, 15 підбирань та п'ять результативних передач. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Real Sports.

Сербський баскетболіст набрав 42 очки, 22 підбирання та шість результативних передач у першому матчі другого раунду плей-оф з «Оклахома-Сіті Тандер» (121:119). У п'ятій грі серії з «Оклахомою» (105:112) на рахунку Ніколи було 44 очки, 15 підбирань та п'ять результативних передач.

Наразі рахунок у серії 3-2 на користь «Оклахоми». Серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд.

Нагадаємо, визначилися всі пари 1/4 фіналу Кубка Ларрі О'Брайєна.

В 1/4 фіналу плей-оф НБА зіграють:

  • «Індіана Пейсерс» – «Клівленд Кавальєрс»
  • «Денвер Наггетс» – «Оклахома-Сіті Тандер»
  • «Нью-Йорк Нікс» – «Бостон Селтікс»
  • «Міннесота Тімбервулріз» – «Голден Стейт Уорріорз»

Чинним переможцем НБА є «Бостон», який у минулорічному фіналі обіграв «Даллас Маверікс» у серії з п'яти матчів.

Нагадаємо, 1 травня у Лос-Анджелесі завершився п'ятий матч першого раунду плей-оф НБА між «Лос-Анджелес Лейкерс» українця Олексія Леня та «Міннесотою Тімбервулвз».

«Міннесота» здобули перемогу з результатом 103:96 і виграли серію із загальним рахунком 4-1 (117:95, 85:94, 116:104, 116:113, 103:96).

Найрезультативнішим гравцем матчу став словенський захисник «Лейкерс» Лука Дончич, який набрав 28 очок, зібрав сім підбирань і віддав дев'ять передач.

40-річний легкий форвард каліфорнійців Леброн Джеймс приніс своїй команді 22 очки, а також зробив шість результативних передачах та сім підбирань.

Олексій Лень у п'ятому матчі з «Міннесотою» на майданчику не з'являвся.

В активі французького центрового «Тімбервулвз» Руді Гобера дабл-дабл – 27 очок і 24 підбирання.

Теги: Нікола Йокіч баскетбол НБА

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