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Лідер українського скелетону заявив, що глава НОК заблокував його у соцмережах

Христина Жиренко
glavcom.ua
Лідер українського скелетону заявив, що глава НОК заблокував його у соцмережах
Владислав Гераскевич незадоволений роботою Вадима Гутцайта

Гераскевичу не сподобалося, що Гутцайт не відвідав Юнацькі олімпійські ігри

Український скелетоніст Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» розповів про свої взаємовідносини з очільником Національного олімпійського комітету Вадимом Гутцайтом.

«Я заблокований в соціальних мережах паном Гутцайтом. Напевно, через те що критикую його», – заявив Гераскевич.

Також він зазначив, що Гутцайт не відвідав Юнацькі олімпійські ігри.

«Я продовжую критикувати очільника НОК Гутцайта. Бо під час Юнацьких олімпійських ігор там були присутні Томас Бах (очільник Міжнародного олімпійського комітету – «Главком»), велика кількість голів міжнародних спортивних федерацій... Чому там немає очільника нашого НОК України? Не зрозуміло... Їдуть його заступники, ще низка людей з НОК, але не їде президент НОК, щоб говорити про інтереси України. Для мене це не зрозуміло… Я вважаю, це ненормально», – наголосив український скелетоніст.

Нагадаєм, що Гераскевич закликав колег-спортсменів більше робити публічних заяв щодо війни в Україні.

Читайте також: Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич: Глава НОК Гутцайт заблокував мене у соцмережах
Теги: Томас Бах Владислав Гераскевич олімпійські ігри Вадим Гутцайт

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