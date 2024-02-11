Лідер українського скелетону заявив, що глава НОК заблокував його у соцмережах

Гераскевичу не сподобалося, що Гутцайт не відвідав Юнацькі олімпійські ігри

Український скелетоніст Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» розповів про свої взаємовідносини з очільником Національного олімпійського комітету Вадимом Гутцайтом.

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«Я заблокований в соціальних мережах паном Гутцайтом. Напевно, через те що критикую його», – заявив Гераскевич.

Також він зазначив, що Гутцайт не відвідав Юнацькі олімпійські ігри.

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«Я продовжую критикувати очільника НОК Гутцайта. Бо під час Юнацьких олімпійських ігор там були присутні Томас Бах (очільник Міжнародного олімпійського комітету – «Главком»), велика кількість голів міжнародних спортивних федерацій... Чому там немає очільника нашого НОК України? Не зрозуміло... Їдуть його заступники, ще низка людей з НОК, але не їде президент НОК, щоб говорити про інтереси України. Для мене це не зрозуміло… Я вважаю, це ненормально», – наголосив український скелетоніст.

Нагадаєм, що Гераскевич закликав колег-спортсменів більше робити публічних заяв щодо війни в Україні.