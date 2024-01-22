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Голі діти і дядьки у пуховиках. Фото з Сум спровокувало скандал у мережі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Голі діти і дядьки у пуховиках. Фото з Сум спровокувало скандал у мережі
фото: Олексій Дрозденко/Facebook

Дорослі натягнули шапки та пуховики, але про дітей подбати забули 

Голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко виклав фото з юними спортсменами, яке шокувало мережу. На ньому діти позують роздягнутими на морозі (вчора у Сумах було -8 град) в той час, як дорослі стоять позаду у зимовому одязі.

У Сумах з нагоди відкриття IV зимових Юнацьких Олімпійських ігор на стадіоні «Авангард» підняли Державний стяг України та Олімпійський прапор. Юнацьку збірну команди України представлятимуть 44 атлети у 12-ти дисциплінах, а Сумську область – п’ять спортсменів. Дрозденко побажав збірній команді нашої країни успіхів, та додав фото, які вмить зібрали купу негативних коментарів.

Голі діти і дядьки у пуховиках. Фото з Сум спровокувало скандал у мережі фото 1
Голі діти і дядьки у пуховиках. Фото з Сум спровокувало скандал у мережі фото 2
Голі діти і дядьки у пуховиках. Фото з Сум спровокувало скандал у мережі фото 3

Українці заявили, що у головах чиновників «совок» і поцікавилися, чому вони самі не «роздягнулися до трусів»:

Голі діти і дядьки у пуховиках. Фото з Сум спровокувало скандал у мережі фото 4
Голі діти і дядьки у пуховиках. Фото з Сум спровокувало скандал у мережі фото 5
Голі діти і дядьки у пуховиках. Фото з Сум спровокувало скандал у мережі фото 6

До слова, IV зимові Юнацькі Олімпійські ігри розпочалися 19 січня у Канвондо (Республіка Корея). Протягом 14 днів понад 1900 юних атлетів з 80 країн світу, в тому числі 44 українці, боротимуться за олімпійські нагороди. Учасники розіграють 81 комплект медалей у 15 видах спорту.

За перший день Юнацької Олімпіади Україна не завоювала жодної медалі, найкращий результат на фініші за позицією показали юнаки у двомісних санах – Максим Муц та Андрій Панчук, які посіли сьоме місце. У другий день змагань найкращий результат Україна знову показала у санному спорті: Світлана Соловей та Анна-Марія Гарцула посіли п'яте місце у двомісних санах, зберігши цю позицію після першого проїзду.

Теги: Суми діти скандал олімпійські ігри

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