Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Скільки заробили українські чиновники у перший рік вторгнення: аналіз декларацій

Катерина Іванова
glavcom.ua
Скільки заробили українські чиновники у перший рік вторгнення: аналіз декларацій
Колишній міністр оборони України Олексій Резніков отримав найвищу зарплату в 2022 році
фото: Associated Press

Найнижчі зарплати серед урядовців у міністра аграрної політики та міністерки соціальної політики

Декларації політиків та чиновників України засвідчили, скільки, зокрема, міністри заробили за перший рік великої війни. Так, найвища річна зарплата була у міністра оборони Олексія Резнікова, якого звільнили з посади у вересні 2023 року. Інфографіку та рейтинг українських чиновників створило видання «Слово і діло».

Зарплата міністрів складається не лише з окладу: можуть нараховуватися надбавки, матеріальна допомога чи допомога на оздоровлення, оплата за відрядження чи відпустку.

Зарплати урядовців
Зарплати урядовців
Слово і діло

Після Олексія Рєзнікова, найбільше заробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба: за 2022 рік 1 млн 249,5 тисячі гривень проти 1 млн 66,7 тисячі роком раніше.

Вже звільнений з посади міністра спорту Вадим Гутцайт заробив в 2022 році 1 млн 161 тисячу гривень, в 2021 році – 896,1 тисяч. Сергій Шкарлет, колишній міністр освіти, в 2022 році отримав 1 млн 132,9 тисяч гривень зарплати проти 902,4 тисяч в 2021-му.

Міністр захисту довкілля Руслан Стрілець заробив 1 млн 107,6 тисячі гривень у 2022 році.

Зарплата Дениса Малюськи за перший рік повномасштабної війни склала 1 млн 82,3 тисяч гривень. В 2021 році міністр юстиції заробив 840 тисяч.

Олександр Кубраков, який зараз обіймає посаду віцепрем'єра – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, у 2022 році заробив 1 млн 60,5 тисячі гривень.

Вже колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін у 2022 році заробив 1 млн 28,2 тисяч гривень. Юлія Лапутіна, яку ось-ось звільнили з посади міністра у справах ветеранів, заробила 1 млн 008,2 тисяч гривень у 2022 році та 752,4 тисячі у 2021 році.

Зарплата міністра енергетики Германа Галущенка за 2022 рік склала 1 млн 007,1 тисячі гривень, за 2021 рік – 479,6 тисяч.

Міністр фінансів Сергій Марченко отримав трохи більше мільйона гривень зарплати у перший рік повномасштабної війни, в 2021-му – 843,9 тисяч.

Зарплата голови МОЗ Віктора Ляшка становила 983,1 тисячі гривень у 2022 році та 764,3 тисячі гривень у 2021 році. Міністр Кабміну Олег Немчинов заробив 965,1 тисяч гривень та 743,8 тисяч у 2022 та 2021 році відповідно.

Олексій Чернишов, який уже пішов з Кабміну, в 2022 році заробив 909 тисяч гривень, в 2021 році – 836,9 тисяч.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук у 2021 році отримала 900,9 тисяч гривень.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заробив 900,7 тисяч гривень у 2022 році та 697,9 тисяч у 2021-му.

А ось річні зарплатні віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної та віцепрем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова знаходяться у нижній частині рейтингу.

Нагадаємо, керівник відділу Нацполіції приховує активи. На кінець 2022 року чиновник із сім’єю задекларував 5 земельних ділянок, 4 квартири, будинок, а також рухоме майно. І це все – на зарплату поліцейського.

Стало відомо, хто з мерів Київщини отримав найбільшу зарплатню.

Читайте також: Рада звільнила члена ЦВК Буглака, який влаштував комфортне життя у Флориді
Теги: міністр Юлія Лапутіна Сергій Шкарлет Олег Немчинов Сергій Марченко Олексій Чернишов Ірина Верещук Денис Шмигаль Вадим Гутцайт майно Дмитро Кулеба будинок Павло Рябікін чиновник рейтинг зарплата Олександр Кубраков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що «Без Росії не буде миру, а український мирний план – це фундамент для припинення конфлікту з Москвою»
Чому західні політики усе розуміють, але вперто шукають лаврів «миротворця»
15 сiчня, 17:11
Президент України Володимир Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпін
Кулеба: Україна готує телефонну розмову Зеленського і Сі Цзіньпіна
18 сiчня, 23:10
Міністр пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення мораторій на відключення боржників був правильним та обґрунтованим рішенням
Відновлення енергосистеми. Міністр попередив споживачів, які мають борги
29 сiчня, 19:17
Садовий розповів, чому чиновники не можуть мати маленьку зарплатню
«Гнобити людей не дозволю»: Садовий прокоментував зарплатню свого заступника
9 сiчня, 11:59
Стефан Сежурне прибув до Києва потягом
До Києва прибув новий глава МЗС Франції (фото)
13 сiчня, 12:20
Українці можуть знайти чимало вакансій у сусідній Угорщині
Робота в Угорщині: на які вакансії та зарплатню можуть розраховувати українці
17 сiчня, 14:41
Міністр оборони США Ллойд Остін помітно схуд
ЗМІ розповіли про стан голови Пентагону після госпіталізації
24 сiчня, 07:54
Віктор Орбан та прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан
Угорщина підтримує Молдову на шляху вступу до ЄС – Віктор Орбан
25 сiчня, 19:50
Порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів: в січні було експортовано 6,3 млн тонн
Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
5 лютого, 13:10

Особисті фінанси

Чи мають право на субсидію мешканці будинку, які не є його власниками: пояснення
Чи мають право на субсидію мешканці будинку, які не є його власниками: пояснення
Скільки заробили українські чиновники у перший рік вторгнення: аналіз декларацій
Скільки заробили українські чиновники у перший рік вторгнення: аналіз декларацій
Якщо ви їх ще не спалили: Нацбанк назвав строки обміну російських рублів
Якщо ви їх ще не спалили: Нацбанк назвав строки обміну російських рублів
Як керівник відділу Нацполіції приховує активи: аналіз декларацій
Як керівник відділу Нацполіції приховує активи: аналіз декларацій
Як отримати грошову допомогу на поховання за кордоном: роз’яснення ПФУ
Як отримати грошову допомогу на поховання за кордоном: роз’яснення ПФУ
Транспортний податок: скільки потрібно платити та за які автомобілі (перелік)
Транспортний податок: скільки потрібно платити та за які автомобілі (перелік)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
46K
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
43K
Юнаки, які зараз за кордоном, мають прибути в Україну до 17-річчя й стати на військовий облік – ТЦК
27K
Проживання з особами похилого віку, які потребують догляду, не рятує від мобілізації – рішення суду
13K
Великий китайський банк «підставив» росіян: бізнесмени у паніці
11K
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід

Новини

День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Вчора, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
6 лютого, 16:04

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua