Скільки заробили українські чиновники у перший рік вторгнення: аналіз декларацій

Найнижчі зарплати серед урядовців у міністра аграрної політики та міністерки соціальної політики

Декларації політиків та чиновників України засвідчили, скільки, зокрема, міністри заробили за перший рік великої війни. Так, найвища річна зарплата була у міністра оборони Олексія Резнікова, якого звільнили з посади у вересні 2023 року. Інфографіку та рейтинг українських чиновників створило видання «Слово і діло».

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Зарплата міністрів складається не лише з окладу: можуть нараховуватися надбавки, матеріальна допомога чи допомога на оздоровлення, оплата за відрядження чи відпустку.

Зарплати урядовців Слово і діло

Після Олексія Рєзнікова, найбільше заробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба: за 2022 рік 1 млн 249,5 тисячі гривень проти 1 млн 66,7 тисячі роком раніше.

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Вже звільнений з посади міністра спорту Вадим Гутцайт заробив в 2022 році 1 млн 161 тисячу гривень, в 2021 році – 896,1 тисяч. Сергій Шкарлет, колишній міністр освіти, в 2022 році отримав 1 млн 132,9 тисяч гривень зарплати проти 902,4 тисяч в 2021-му.

Міністр захисту довкілля Руслан Стрілець заробив 1 млн 107,6 тисячі гривень у 2022 році.

Зарплата Дениса Малюськи за перший рік повномасштабної війни склала 1 млн 82,3 тисяч гривень. В 2021 році міністр юстиції заробив 840 тисяч.

Олександр Кубраков, який зараз обіймає посаду віцепрем'єра – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, у 2022 році заробив 1 млн 60,5 тисячі гривень.

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Вже колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін у 2022 році заробив 1 млн 28,2 тисяч гривень. Юлія Лапутіна, яку ось-ось звільнили з посади міністра у справах ветеранів, заробила 1 млн 008,2 тисяч гривень у 2022 році та 752,4 тисячі у 2021 році.

Зарплата міністра енергетики Германа Галущенка за 2022 рік склала 1 млн 007,1 тисячі гривень, за 2021 рік – 479,6 тисяч.

Міністр фінансів Сергій Марченко отримав трохи більше мільйона гривень зарплати у перший рік повномасштабної війни, в 2021-му – 843,9 тисяч.

Зарплата голови МОЗ Віктора Ляшка становила 983,1 тисячі гривень у 2022 році та 764,3 тисячі гривень у 2021 році. Міністр Кабміну Олег Немчинов заробив 965,1 тисяч гривень та 743,8 тисяч у 2022 та 2021 році відповідно.

Олексій Чернишов, який уже пішов з Кабміну, в 2022 році заробив 909 тисяч гривень, в 2021 році – 836,9 тисяч.

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Віцепрем'єрка Ірина Верещук у 2021 році отримала 900,9 тисяч гривень.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заробив 900,7 тисяч гривень у 2022 році та 697,9 тисяч у 2021-му.

А ось річні зарплатні віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної та віцепрем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова знаходяться у нижній частині рейтингу.

Нагадаємо, керівник відділу Нацполіції приховує активи. На кінець 2022 року чиновник із сім’єю задекларував 5 земельних ділянок, 4 квартири, будинок, а також рухоме майно. І це все – на зарплату поліцейського.

Стало відомо, хто з мерів Київщини отримав найбільшу зарплатню.