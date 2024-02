Спортсмени просять не допустити росіян, які підтримують війну, до Олімпійських Ігор-2024

Ініціативна група з протидії допуску російських спортсменів, які підтримують війну, до Олімпійських Ігор-2024 у Парижі, оголосила збір підписів спортсменів під листом-зверненням до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та організаторів Олімпійських Ігор-2024 щодо недопущення російських атлетів на змагання.

Цей лист наголошує на тому, що вже зараз деякі «нейтральні» російські атлети, які здобули ліцензії на Олімпійські Ігри, зокрема, Владислав Ларін, Заурбек Сідаков та Заур Угуєв, а також низка тих, які близькі до виходу на змагання, насправді підтримують війну.

«Українські атлети висловлюють Вам нашу повагу та вдячність за непохитну позицію та всебічну підтримку Української держави у боротьбі за суверенність та незалежність супроти дій жорстокого агресора.

Франція стала одним з найвпливовіших та найвідданіших країн-партнерів України, яка неустанно надає українському народу необхідну підтримку та допомогу для реалізації свого права на збереження української свободи та ідентичності.

Президент Франції Емманюель Макрон 20 грудня 2023, як повідомляє телеканал France 5, вкотре запевнив, що військова підтримка України з боку Європейського союзу триватиме, візія Франції: «Нам слід і надалі підтримувати Україну, оскільки це дозволить нам жити у мирі».

Амелія Удеа-Кастера – Міністр спорту Франції, на річницю російського вторгнення зустрілася з українськими спортсменами у французькому Льєвені і зазначила, що Франція виділить мільйон євро для підготовки українських олімпійців та паралімпійців до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Пані мер Парижа Анн Ідальго, яка неодноразово приїздила від початку російського вторгнення з візитами до м. Києва і відкрито висловлює свою принципову позицію щодо недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді навіть під нейтральним прапором.

В липні 2024 року у Парижі розпочнуться XXXIII Олімпійські Ігри. Ми спортсмени України, хочемо заручитися Вашою подальшою підтримкою в боротьбі за відстоювання олімпійських принципів та недопущення спортсменів з країн-терористів.

Жоден спортсмен з цих країн, за час війни, публічно не висловився проти вбивств, проти геноциду українського народу.

На сьогодні в статусі, так званих «нейтральних», 11 спортсменів отримали ліцензії для участі в Олімпійських Іграх в Парижі – 2024.

Однак, допущення цих атлетів суперечить основоположним рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету, позаяк атлети допущені до участі в Олімпіаді не є «нейтральними», а є відкритими прихильниками війни, що підтверджується інформацією, оприлюдненою в мережі інтернет.

1.Владислав Ларін

Олімпійський чемпіон з тхеквондо Ларін став одним з головних героїв пропагандистського відео – він закликав росіян підтримувати російських військових, які воюють проти України. Тобто, він прямо причетний до фінансування вбивства українських жінок, дітей та літніх людей.

«Друзі, давайте разом об’єднаємося та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз захищають нашу Батьківщину», – пафосним голосом закликав росіян Ларін.

2-3. Заурбек Сідаков та Заур Угуєв

Олімпійські чемпіони з боротьби Сідаков та Угуєв 18 березня 2022 року разом з диктатором Володимиром Путіним взяли участь в пропагандистському мітингу на підтримку війни проти України «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!».

UWW allowed the Russians Uguev, Sidakov, and Sadulaev to World Championships.



On 18th of March 2022, they took part in the event in support of aggression against Ukraine in “Luzhniki”.



On the video, they are standing next to military personnel dressed in Z-branded clothes. pic.twitter.com/AdIWZXYxWg