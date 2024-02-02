Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Спортсмени просять не допустити росіян, які підтримують війну, до Олімпійських Ігор-2024

Христина Петренко
glavcom.ua
Спортсмени просять не допустити росіян, які підтримують війну, до Олімпійських Ігор-2024
Олімпійські Ігри-2024 відбудуться 26 липня 2024 року у Парижі
фото з відкритих джерел

Лист наголошує на тому, що вже зараз деякі «нейтральні» російські атлети підтримують війну проти України

Ініціативна група з протидії допуску російських спортсменів, які підтримують війну, до Олімпійських Ігор-2024 у Парижі, оголосила збір підписів спортсменів під листом-зверненням до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та організаторів Олімпійських Ігор-2024 щодо недопущення російських атлетів на змагання.

Цей лист наголошує на тому, що вже зараз деякі «нейтральні» російські атлети, які здобули ліцензії на Олімпійські Ігри, зокрема, Владислав Ларін, Заурбек Сідаков та Заур Угуєв, а також низка тих, які близькі до виходу на змагання, насправді підтримують війну.

Текст листа-звернення

«Українські атлети висловлюють Вам нашу повагу та вдячність за непохитну позицію та всебічну підтримку Української держави у  боротьбі за суверенність та незалежність супроти дій жорстокого агресора. 

Франція стала одним з найвпливовіших та найвідданіших країн-партнерів України, яка неустанно надає українському народу необхідну підтримку та допомогу для реалізації свого права на  збереження української свободи та ідентичності.  

Президент Франції Емманюель Макрон 20 грудня 2023, як повідомляє телеканал France 5, вкотре запевнив, що військова підтримка України з боку Європейського союзу триватиме, візія Франції: «Нам слід і надалі підтримувати Україну, оскільки це дозволить нам жити у мирі».

Амелія Удеа-Кастера – Міністр спорту Франції, на річницю російського вторгнення зустрілася з українськими спортсменами у французькому Льєвені і зазначила, що Франція виділить мільйон євро для підготовки українських олімпійців та паралімпійців до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. 

Пані мер Парижа Анн Ідальго, яка неодноразово приїздила від початку російського вторгнення з візитами до м. Києва і відкрито висловлює свою принципову позицію щодо недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді навіть під нейтральним прапором.

В липні 2024 року у Парижі розпочнуться XXXIII Олімпійські Ігри. Ми спортсмени України, хочемо заручитися  Вашою подальшою підтримкою в  боротьбі за відстоювання олімпійських принципів та недопущення спортсменів з країн-терористів.

Жоден спортсмен з цих країн, за час війни, публічно не висловився  проти вбивств, проти геноциду українського народу.

На сьогодні в статусі, так званих «нейтральних», 11 спортсменів отримали ліцензії для участі в Олімпійських Іграх в Парижі – 2024.  

Однак, допущення цих атлетів суперечить основоположним рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету, позаяк атлети допущені до участі в Олімпіаді не є «нейтральними», а є відкритими прихильниками війни, що підтверджується інформацією, оприлюдненою в мережі інтернет.

1.Владислав Ларін

Олімпійський чемпіон з тхеквондо Ларін став одним з головних героїв пропагандистського відео – він закликав росіян підтримувати російських військових, які воюють проти України. Тобто, він прямо причетний до фінансування вбивства українських жінок, дітей та літніх людей.

«Друзі, давайте разом об’єднаємося та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз захищають нашу Батьківщину», – пафосним голосом закликав росіян Ларін.

2-3. Заурбек Сідаков та Заур Угуєв

Олімпійські чемпіони з боротьби Сідаков та Угуєв 18 березня 2022 року разом з диктатором Володимиром Путіним взяли участь в пропагандистському мітингу на підтримку війни проти України «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!».

Сідаков також вподобав низку постів на підтримку агресії РФ проти України

Крім того, близькими до здобуття олімпійських ліцензій є ще низка російських спортсменів, які також відкрито підтримали війну проти України. Серед них: тхеквондисти Максим Храмцов, Поліна Хан, Крістіна Адебайо, Георгій Гурцієв та Тетяна Мініна, дзюдоїсти Мадіна Таймазова, Інал Тасоєв, Арман Адамян, борець Абдулрашид Садулаєв.

Допущення спортсменів країн-агресорів, які відкрито підтримують збройну агресію РФ проти України є порушенням фундаментальних етичних принципів, задекларованих Олімпійською хартією, чинної з 26 червня 2019 року, тому вважаємо, що будь-який формат участі спортсменів держав-агресорів є недопустимим. Позаяк, першочергова мета Олімпізму полягає в тому, щоб поставити спорт на служіння гармонійному розвитку людини з наміром підтримати встановлення мирного суспільства, яке зацікавлене в збереженні людської гідності. 

Ми наполягаємо не допускати цих спортсменів і анулювати ліцензії в цих видах спорту. Спортсмен, який пропагує війну, спортсмен, який підтримує дії країни агресора не має права виборювати ліцензії на Олімпійські Ігри.

Цим листом звертаємося до Вас щоби заручитися підтримкою та просимо відстоювати й надалі позицію і сприяти забороні участі спортсменів РФ і РБ, в змаганнях за отримання ліцензій на Олімпійські та Паралімпійські ігри у Парижі.

Відповідна заборона участі може лише зміцнити та сприяти гідним цілям миру та рівності, втіленим Олімпійським рухом і спортом загалом та не допустить, щоб свято миру – XXXIII Олімпійські Ігри перетворилося на пропагандистський захід російського режиму.

Вкотре висловлюємо Вам свою вдячність за підтримку, стійку позицію та сподіваємося на рішучість у вирішенні питання позбавлення ліцензій на участь спортсменів країн-агресорів в Олімпійських Іграх – 2024, оскільки так довго, як російські сили бомбардуватимуть Україну, обиратимуть своєю ціллю цивільне населення і цивільну інфраструктуру, так довго, як російські солдати перебуватимуть на українській землі, російські та білоруські атлети не повинні брати участі у спортивних змаганнях», – йдеться у листі. 

Додамо, що його вже підписали десятки українських спортсменів. Усього наразі зібрано 251 підпис.

До слова, Латвія заборонила своїм спортсменам змагатися з командами РФ та Білорусі.

Читайте також: Допуск на Олімпіаду-2024: МОК вирішив, що робити з росіянами
Теги: спорт Франція Абдулрашид Садулаєв олімпійські ігри Париж

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ніякого економічного дива під час війни на нашій території не буде, бо ніколи не бувало»
Чи може Україна самостійно фінансувати військові витрати?
6 сiчня, 17:30
Євген Марусяк посів 26-те місце на третьому етапі кваліфікації, стрибнувши на 119,5 м і набравши 99 балів
Українські спортсмени встановили національний рекорд на Турне чотирьох трамплінів
3 сiчня, 16:08
Удар по центру Білгорода стався вдень 30 грудня 2023 року
Франція відреагувала на обстріл Білгорода та розлютила Кремль
3 сiчня, 21:35
Українська тенісистка зіграє у фіналі жіночих парних змагань вперше в кар'єрі
Українка вийшла до фіналу Australian Open
26 сiчня, 12:17
Чемпіон XІІ зимових Паралімпійських ігор з лижних перегонів Максим Яровий
Зеленський призначив стипендії чемпіонам Паралімпійських та Дефлімпійських ігор
26 сiчня, 19:40
Водночас поправки не регулюють участь латвійських спортсменів в Олімпійських іграх, оскільки рішення про участь ухвалює Олімпійський комітет країни
Латвія на законодавчому рівні заборонила своїм збірним змагатися з командами РФ та Білорусі
Вчора, 15:03
Габріель Атталь – близький союзник Макрона, який став відомим як речник уряду під час пандемії коронавірусу. Він один із найпопулярніших французьких політиків
Новий прем'єр Франції має одеське коріння: що відомо про Габріеля Атталя
10 сiчня, 13:26
Амелі Удеа-Кастер стала новою міністеркою освіти Франції
Приватне життя міністерки освіти Франції спровокувало скандал у новому уряді Атталя
16 сiчня, 09:34
В акції беруть участь близько 800 тракторів
Французькі фермери взяли Париж в облогу (фото)
30 сiчня, 06:18

Новини

Спортсмени просять не допустити росіян, які підтримують війну, до Олімпійських Ігор-2024
Спортсмени просять не допустити росіян, які підтримують війну, до Олімпійських Ігор-2024
Латвія на законодавчому рівні заборонила своїм збірним змагатися з командами РФ та Білорусі
Латвія на законодавчому рівні заборонила своїм збірним змагатися з командами РФ та Білорусі
Російський гімнаст отримав нагороду за злочини вчинені в Україні
Російський гімнаст отримав нагороду за злочини вчинені в Україні
Ярослава Магучіх з новим рекордом сезону виграла перший турнір 2024 року
Ярослава Магучіх з новим рекордом сезону виграла перший турнір 2024 року
Федерація позбавила «Росію» олімпійського золота, проте залишила серед призерів
Федерація позбавила «Росію» олімпійського золота, проте залишила серед призерів
Стала відома сума призових українських тенісистів за Australian Open-2024
Стала відома сума призових українських тенісистів за Australian Open-2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Чи дійсно законопроєкт про допомогу Україні провалився? Білий дім зробив заяву
9476
Що думають росіяни про свою країну, війну та Путіна: неочікувані результати опитування
9260
Чи провалено мобілізацію? Військком назвав причини скорочення черг біля ТЦК
7788
Знищення катера «Івановець»: у росіян почалась істерика
6337
Старійшина української політики Юхновський назвав Зеленського самородком і дав йому пораду
5261
Німецький банк звільняє тисячі людей через одну причину

Новини

2 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:52
Тимошенко назвала законопроєкт про мобілізацію катастрофою
Вчора, 17:39
Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро: деталі історичного рішення
Вчора, 14:00
Хмарно, місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 лютого
Вчора, 06:10
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
31 сiчня, 07:20

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua