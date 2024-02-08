Зарплати міністрів після повномасштабного вторгнення: найбільша – у Резнікова, найменша – у Федорова

У перший рік повномасштабної війни найвища річна зарплата була у міністра оборони Олексія Резнікова (звільнений у вересні 2023-го) – 1 млн 262,7 тис. грн.

Міністр енергетики Галущенко у перший рік повномасштабної війни отримав удвічі більше, ніж у 2021-му

Чимало урядовців за перший рік повномасштабної війни отримали понад 1 млн грн та значно перевищили свої заробітки у 2021 році. Зарплата міністрів складається не лише з окладу: можуть нараховуватися надбавки, матеріальна допомога чи допомога на оздоровлення, оплата за відрядження чи відпустку. Портал «Слово і діло» створив інфографіку про те, якими зарплатами оцінили роботу міністрів у 2022 році.

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У перший рік повномасштабної війни найвища річна зарплата була у міністра оборони Олексія Резнікова (звільнений у вересні 2023-го) – 1 млн 262,7 тис. грн.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заробив за 2022 рік 1 млн 249,5 тис. грн проти 1 млн 66,7 тис. роком раніше.

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Уже звільнений з посади міністра спорту Вадим Гутцайт заробив у 2022 році 1 млн 161 тис. грн, у 2021-му – 896,1 тис.

Сергій Шкарлет, колишній міністр освіти, у 2022 році отримав 1 млн 132,9 тис. грн зарплати проти 902,4 тис. у 2021-му.

Міністр захисту довкілля Руслан Стрілець заробив 1 млн 107,6 тис. грн у 2022 році.

Зарплата Дениса Малюськи за перший рік повномасштабної війни склала 1 млн 82,3 тис. грн. У 2021 році міністр юстиції заробив 840 тис.

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Олександр Кубраков, який зараз обіймає посаду віцепрем'єра – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, у 2022 році заробив 1 млн 60,5 тис. грн.

Уже колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін у 2022 році заробив 1 млн 28,2 тис. грн.

Юлія Лапутіна, яку нещодавно звільнили з посади міністра у справах ветеранів, заробила 1 млн 008,2 тис. грн у 2022 році та 752,4 тисячі у 2021 році.

Зарплата міністра енергетики Германа Галущенка за 2022 рік склала 1 млн 007,1 тис. грн, за 2021 рік – 479,6 тис.

Міністр фінансів Сергій Марченко отримав трохи більш як 1 млн грн зарплати у перший рік повномасштабної війни, у 2021-му – 843,9 тис.

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Зарплата голови МОЗ Віктора Ляшка становила 983,1 тис. грн у 2022 році та 764,3 тис. грн у 2021 році. Міністр Кабміну Олег Немчинов заробив 965,1 тис. грн та 743,8 тис. у 2022 та 2021 році відповідно.

Олексій Чернишов, який уже пішов з Кабміну, у 2022 році заробив 909 тис. грн, у 2021 році – 836,9 тис.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук отримала 900,9 тис. грн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заробив 900,7 тис. грн у 2022 році та 697,9 тис. у 2021-му.

Річна зарплата віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної склала 890,3 тис. грн у 2022-му та 751,7 тис. грн у 2021-му. Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заробив 884,4 тис. грн у 2022 році та 640,1 тис. у 2021 році.

Як відомо, з 1 січня 2024 року розмір мінімальної зарплати в Україн становить 7,1 тис. грн. У 2022 році мінімальна зарплата була 6,5 тис. грн. А за підсумками 2022 року середньомісячна заробітна плата в Україні склала 14 859 грн.

Раніше повідомлялося хто з мерів Київщини отримав найбільшу зарплатню.

Нагадаємо, Умєров оприлюднив декларацію про доходи. Міністр оборони орендує дві квартири в Києві, а дружина орендує житло в США. Дохід Умєрова минулого року склав 5,5 млн грн.

Зауважимо, Путін відзвітував про свої доходи за шість років.