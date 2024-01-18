Допуск на Олімпіаду-2024: МОК придумало, що робити з росіянами
Спортсменів повторно перевірять за участю незалежних аналітиків
Російських та білоруських спортсменів, які відібралися на Олімпіаду-2024 у Парижі, повторно перевірять. Про це повідомив офіційний представник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Марк Адамс під час пресконференції.
«Можу лише загалом сказати, тому що не знаю всіх деталей. Ми в процесі пошуку та призначення незалежних аналітиків із хорошою репутацією, які перевірять кожного з цих спортсменів. Люди, які кваліфікувалися, вже пройшли одну перевірку, але МОК проведе другу за участю незалежних організацій», - зазначив він.
Нагадаємо, 8 грудня минулого року Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі. Вони зможуть виступати лише в особистих стартах, а не командним складом. З 4 600 спортсменів лише 11 «нейтральних атлетів» виконали критерії допуску – вісім з російським паспортом та трьох з білоруським.
Як раніше повідомлялося, очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах узявся захищати рішення дозволити білоруським і російським спортсменам поїхати на Олімпійські ігри-2024 у час повномасштабної війни проти України. Функціонер підтримав тезу про виняткову відповідальність за війну проти України російської влади. Водночас нагадав, що агресія РФ – не єдиний збройний конфлікт на планеті.
До слова, виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити «нейтральним» росіянам та білорусам взяти участь в літніх Олімпійських іграх-2024.
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