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«Говоріть більше про війну». Скелетоніст Гераскевич звернувся до колег-спортсменів

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Говоріть більше про війну». Скелетоніст Гераскевич звернувся до колег-спортсменів
11 лютого 2022 року під час Олімпіади у Пекіні Владислав Гераскевич продемонстрував плакат з текстом No war in Ukraine

«Якщо ми візьмемо, звичайно, ту кількість спортсменів, яку ми маємо в Україні, то про війну говорить, на превеликий жаль, не дуже великий відсоток»

Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич вважає, що українські спортсмени мають робити більше заяв щодо війни. Про це він заявив в інтерв'ю для «Главкома».

«Навіть від тих українських атлетів, у чиїх видах спорту допускають до змагань росіян, не лунають заяви щодо засудження таких допусків. Якщо ми візьмемо, звичайно, ту кількість спортсменів, яку ми маємо в Україні, то про війну говорить, на превеликий жаль, не дуже великий відсоток. Хотілося б більше», – наголосив Гераскевич.

Окремо він відзначив українських спортсменів, які активно доносять світу правду про російську агресію та неприпустимість участі росіян на міжнародних змаганнях.

«Якщо ми говоримо про теніс, наприклад, де росіяни допущені… Наші дівчата боряться, вони говорять про війну. Вони говорять це у післяматчевих інтерв’ю, вони висловлюють позицію, використовують ту медійну платформу, яка їм надається, задля інтересів України. Вони говорять, що треба допомагати Україні. Вони говорять, що коїться в Україні, про ті жахіття, про обстріли. І це важливо. Вони намагаються боротися за відсторонення.

Навіть перебуваючи на передовій, наші тенісисти Олександр Долгополов і Сергій Стаховський продовжують говорити про те, що російські спортсмени мають бути відсторонені. І при цьому керівництву світового тенісу доводиться реагувати. Вони вимушені коментувати.

Є, наприклад, легка атлетика. Там, де російських спортсменів немає. Але, наші дівчата відстоюють позицію України. Вони говорять не тільки за легку атлетику, а й за весь спорт, що російських спортсменів там не має бути. Ярослава Магучіх, Марина Бех-Романчук, Анна Рижикова продовжують говорити, кричати про те, що російських спортсменів не має бути на Олімпійських іграх», – зазначив Гераскевич.

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Теги: спорт Сергій Стаховський теніс Олександр Долгополов легка атлетика російські спортсмени Владислав Гераскевич Анна Рижикова Ярослава Магучіх

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