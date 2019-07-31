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    Ліга чемпіонів. «Ференцварош» Реброва іде далі і решта результатів вівторка (відео)

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    Сергій Ребров і його&nbsp;&laquo;Ференцварош&raquo; тримали ситуацію під контролем - Ліга чемпіонів. «Ференцварош» Реброва іде далі і решта результатів вівторка (відео)
    Сергій Ребров і його «Ференцварош» тримали ситуацію під контролем
    Fradi.hu

    Сенсацією можна назвати результат матчу в Базелі

    У вівторок, 30 липня відбулася перша частина матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Окрім перемоги шотландського «Селтіка», який довершив розгром естонського «Нимме Калью» з допомогою голу українця Мар’яна Шведа, відбулося ще шість матчів.

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    Несподіваним можна назвати підсумок протистояння між швейцарським «Базелем» і нідерландським ПСВ. Швейцарці вдома відіграли виїзні 2:3 і завдяки більшій кількості голів, забитих на виїзді, пішли далі.

    «Базель» (Швейцарія) – ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) – 2:1 (перший матч – 2:3)

    Голи: 1:0 – Комерт (8). 1:1 – Брума (23). 2:1 – Рікі ван Вольфсвінкель (68)

    «Валетта» (Мальта) – «Ференцварош» (Будапешт, Угорщина) – 1:1 (перший матч – 1:3)

    Голи: 1:0 – Маріо Фонтанелла (27, з пенальті). 1:1 – Токмак Нґуен (60)

    Команда Сергія Реброва вийшла у наступний раунд кваліфікації, хоча перемога далася їй не дуже легко. Після домашніх 3:1 «Фраді» у столиці Мальти в першому таймі поступалися, а полегшено зітхнули лише після того, як на 60-й хвилині забив їх норвезький леґіонер Токмак Нґуен. Зауважимо, що всі 90 хвилин у складі переможців провели українські півоборонці Ігор Харатін, Дмитро Ігнатенко і Олександр Зубков. При цьому Ігнатенко отримав попередження.

    АПОЕЛ (Кіпр) – «Сутьєска» (Чорногорія) – 3:0 (перший матч – 1:0)

    Голи: 1:0 – Андрія Павловіч (13). 2:0 – Андрія Павловіч (25). 3:0 – Андрія Павловіч (66)

    «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – ЧФР «Клуж» (Румунія) – 2:2 (перший матч – 0:1)

    Голи: 1:0 – Блекман (15). 1:1 – Куліо (19). 1:2 – Маріо Рондон (42). 2:2 – Йонатан Коен (48)

    «Динамо» (Заґреб, Хорватія) – «Сабуртало» (Грузія) – 3:0 (перший матч – 2:0)

    Голи: 1:0 – Орсіч (77). 2:0 – Бруно Петковіч (88). 3:0 – Ольмо (90+4)

    «Олімпіакос» (Пірей, Греція) – «Вікторія» (Пльзень, Чехія) – 4:0 (перший матч – 0:0)

    Голи: 1:0 – Ґільєрме (51). 2:0 – Міґель Ґерреро (70). 3:0 – Радім Резнік (73, автогол). 4:0 – Рубен Семеду (82)

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