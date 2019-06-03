«Ліверпуль» пропонує Клоппу нову угоду
Юрґен Клопп з командою
Yahoo!Sports
Керівництво переможців Ліги чемпіонів бажає продовжити співпрацю з німецьким фахівцем
Керівництво англійського «Ліверпуля» пропонує нову угоду німецькому тренеру команди Юрґену Клоппу. Компанія Fenway Sports Group, яка володіє клубом, готова піти на підвищення зарплатні тренеру, інформує The Guardian.
Напередодні «Ліверпуль» переміг у фіналі Ліги чемпіонів. Це вже шостий тріумф команди в Кубку/Лізі чемпіонів.
Юрґен Клопп очолює «Ліверпуль» з жовтня 2015 року. Чинна угода німця з «Ліверпулем» розрахована до літа 2022 року.