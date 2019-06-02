Майже все місто вийшло вітати «Ліверпуль» з перемогою в Лізі чемпіонів (відео)
Ліверпуль святкує перемогу своєї команди в Лізі чемпіонів
Yahoo!Sports
«Ліверпуль» провів тріумфальний парад після перемоги в Лізі чемпіонів
«Ліверпуль» провів тріумфальний парад вулицями рідного міста після перемоги команди в Лізі чемпіонів.
Напередодні «мерсісайдці» здолали в вирішальному матчі головного єврокубкового турніру лондонський «Тоттнем».
Чемпіонський парад «Ліверпуля»
Це вже шоста перемога «Ліверпуля» в Кубку/Лізі чемпіонів УЄФА. Востаннє до цього «червоні» перемагали 2005 року, здолавши в фіналі «Мілан» (3:3, 3:2 по пенальті).
Практично все місто вийшло на вулиці вітати тріумфаторів.
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