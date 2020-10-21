Ліга чемпіонів. Російський клуб насилу уникнув поразки в Австрії (відео)

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    Златко Юнузовіч забив росіянам фірмовим ударом зі штрафного
    Світлина - Soccerstand

    Австрійський «Зальцбурґ» був ближчим до перемоги в матчі з російським «Локомотивом»

    Австрійський «Зальцбурґ» і російський «Локомотив» із Москви зіграли внічию в стартовому матчі групового турніру Ліги чемпіонів.

    «Зальцбурґ» (Австрія) – «Локомотив» (Москва, РФ) – 2:2

    Голи: 0:1 – Едер (19). 1:1 – Домінік Собослаї (45). 2:1 – Златко Юнузовіч (50). 2:2 – Віталій Лісакович (75)

    В іншому матчі групи А починаючи з 22:00 грають мюнхенська «Баварія» і мадридський «Атлетіко».

    Нагадаємо, що паралельно з поєдинком у Зальцбурзі донецький «Шахтар» переміг у Мадриді «Реал».

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