Ліга чемпіонів: «Ман Юнайтед» б’є «ПСЖ», «Лаціо» - «Боруссію» і решта матчів вівторка (відео)
Найпрогнозованішою виглядає ситуація в тій групі, де виступає «Динамо»
20 жовтня у восьми європейських містах стартував груповий турнір Ліги чемпіонів-2020/2021.
«Главком» уже повідомляв, що київське «Динамо» вдома поступилося туринському «Ювентусу», а в іншому матчі групи G «Барселона» вдома розгромила «Ференцварош» Сергія Реброва. Найбільша ж сенсація трапилася в Санкт-Петербурзі, де місцевий «Зеніт» програв «Брюґґе».
Не бракувало інтриги й у решті п’яти поєдинках вівторка.
«Челсі» (Лондон, Англія) – «Севілья» (Іспанія) – 0:0
«Лаціо» (Рим, Італія) – «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – 3:1
Голи: 1:0 – Чіро Іммобіле (6). 2:0 – Марвін Гітц (23, автогол). 2:1 – Ерлінґ Голлан (71). 3:1 – Жан Акпа Акпро (76)
«Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція) – «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 1:2
Голи: 0:1 – Бруну Фернандеш (23, з пенальті). 1:1 – Антоні Марсьаль (55, автогол). 1:2 – Маркус Рашфорд (87)
«Ляйпціґ» (Німеччина) – «Істамбул Башакшехір» (Туреччина) – 2:0
Голи: 1:0 – Анхеліньо (16). 2:0 – Анхеліньо (20)
«Ренн» (Франція) – «Краснодар» (РФ) – 1:1
Голи: 1:0 – Серу Ґірассі (56, з пенальті). 1:1 – Крістіан Рамірес (59)
Наступні матчі в цих чотирьох групах відбудуться 28 жовтня.