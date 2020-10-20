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    Ексфутболіст луганської «Зорі» забив російському «Зеніту» в Лізі чемпіонів (відео)

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    Денні Бонавентуре (№42) посадив Ярослава Ракицького на м'яке місце - Ексфутболіст луганської «Зорі» забив російському «Зеніту» в Лізі чемпіонів (відео)
    Денні Бонавентуре (№42) посадив Ярослава Ракицького на м'яке місце
    Світлина - UEFA.com

    Бельгійський «Брюґґе» везе із Санкт-Петербурга несподівану перемогу

    Паралельно з матчем у Києві, де «Динамо» програло «Ювентусу», груповий турнір Ліги чемпіонів відкривав поєдинок російського «Зеніта» і бельгійського «Брюґґе» в Санкт-Петербурзі. Він завершився несподіваною перемогою гостей з рахунком 1:2.

    Рахунок у цій зустрічі на 63-й хвилині відкрив екс-нападник луганської «Зорі», нігерієць Денніс Бонавентуре.

    «Зеніт» уникнув поразки на 74-й хвилині завдяки автоголу американського легіонера суперників Етана Горвата.

    Вирівнявши становище, господарі побігли забивати другий м’яч. Але на третій компенсованій хвилині пропустили у свої. На коліна «Зеніт» поставив 19-річний Шарль де Кателаре.

    Зауважимо, що в обороні обох команд грали вихованці українського футболу. За «Зеніт» усі 90 хвилин провів стоппер Ярослав Ракицький. За «Брюґґе» весь матч відіграв Едуард Соболь.

    В іншому матчі цієї групи о 22:00 почали матч римський «Лаціо» і дортмундська «Боруссія».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Ярослав Ракицький Едуард Соболь ФК Зеніт ФК «Брюґґе» Етан Горват Денніс Бонавентуре
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