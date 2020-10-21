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    Ліга чемпіонів: українець Харатін забив «Барселоні» (відео)

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    &laquo;Ференцварош&raquo; з українцями Олександром Зубковим та Ігорем Харатіним у складі повернувся в Лігу чемпіонів після 25-річної перерви - Ліга чемпіонів: українець Харатін забив «Барселоні» (відео)
    «Ференцварош» з українцями Олександром Зубковим та Ігорем Харатіним у складі повернувся в Лігу чемпіонів після 25-річної перерви
    Світлина - UEFA.com

    «Ференцварош» Реброва виглядав на «Камп Ноу» зовсім не безнадійно

    Щойно на стадіоні «Камп Ноу» в Барселоні завершився стартовий матч суперників київського «Динамо» в груповому турнірі Ліги чемпіонів-2020/2021. «Барселона» перемогла 5:1 угорський «Ференцварош» із Будапешта. Але очолювані українським тренером Сергієм Ребровим гості не виглядали безнадійними.

    «Фраді», в складі яких весь матч провели обидва українці, опорний хав Ігор Харатін і вінґер Олександр Зубков, мали шанс відкрити рахунок, але м’яч після удару з близької відстані влучив у хрестовину.

    А потім було падіння Ліонеля Мессі і пенальті на 27-й хвилині, яке сам постраждалий і реалізував. На 42-й хвилині другий м’яч забив Ансу Фаті. На 52-й хвилині Феліппе Коутіньо довів рахунок до розгромного.

    Злам у грі міг намітитися на 70-й хвилині рефері вилучив з поля Херарда Піке і призначив у ворота «Барселони» пенальті, який холоднокровно реалізував Харатін.

    Проте в підсумку навіть у більшості «Ференцварош» пропустив ще двічі – відзначилися Педрі та Усман Дембеле.

    Нагадаємо, що трохи раніше «Динамо» програло 0:2 «Ювентусу».

    Наступні матчі команди проведуть 28 жовтня. «Барселона» поїде в Турин, щоб зіграти проти «Ювентуса». «Ференцварош» того ж дня прийматиме київське «Динамо».

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