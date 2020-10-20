  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Ювентус» без Роналду впевнено обіграв «Динамо» в Лізі чемпіонів (відео)

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Георгій Бущан намагався рятувати динамівців, але дива не сталося - «Ювентус» без Роналду впевнено обіграв «Динамо» в Лізі чемпіонів (відео)
    Георгій Бущан намагався рятувати динамівців, але дива не сталося
    Світлина - UEFA.com

    Визначальним у матчі став старт другого тайму

    Команда київського «Динамо» програла перший за останніх чотири роки матч групового турніру Ліги чемпіонів. Удома «біло-сині» за присутності майже 15-ти тисяч глядачів програли «Ювентусу». Туринці цей матч проводили без хворого на коронавірус португальця Кріштіану Роналду.

    Натомість динамівські ультрас до першого в цьому сезоні матчу улюбленої команди з глядачами підготували «вітальне слово» для братів Суркісів і Луческу.

    «Динамо» (Київ, Україна) – «Ювентус» (Турин, Італія) – 0:2

    Гол: 0:1 – Мората (46). 0:2 - Мората (84)

    «Динамо»: Бущан – Кендзьора, Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (Денис Попов, 70) – Буяльський (Гармаш, 89), Сергій Сидорчук (к), Шапаренко – Віктор Циганков (Вербіч, 70), Супряга, Карлос Де Пена (Жерсон Родріґес, 60). Тренер – Мірча Луческу

    «Ювентус»: Щесни – К’єлліні (к) (Меріх Деміраль, 19), Бонуччі, Даніло – Бентанкур (Артур, 79), Рабіо – Федеріко К’єза, Аарон Ремзі (Бернардескі, 79), Хуан Квадрадо – Мората, Кулушевскі (Дібала, 56). Тренер – Андреа Пірло

    Судді: Овідіу Гацеґан – Октавіан Совре, Себастьян Ґеорґе (всі – Румунія)

    Попередження: Бентанкур (45), Хуан Квадрадо (50), Меріх Деміраль (59)

    20 жовтня. Київ. НСК «Олімпійський». 14 800 глядачів

    У першій половині «Динамо» терпеливо і загалом доволі успішно відбивалося майже усі 45 хвилин. Туринці мали дві реальних нагоди відзначитися. Спершу Джорджо К’єлліні не встиг згрупуватися і пробив головою неточно після помилки на виході Георгія Бущана. А трохи згодом трохи неточно вдарив на виконання Аарон Ремзі. Кияни ж вперше по-справжньому вдарили по воротах перед свистком на перерву, але Войцех Щесни з ударом зі штрафного від Віктора Циганкова впорався без проблем.

    Забити туринцям вдалося відразу після поновлення гри. Федеріко К’єза зліва віддав на Аарона Ремзі, той скинув під удар Кулушевскі, а Деян пробив. Бущан на удар зреагував, але Альваро Мората був першим на відскоці і спрямував м’яч під поперечину – 0:1.

    Повівши в рахунку, гості холоднокровно контролювали хід гри, практично не давали бити по своїх воротах. А на 84-й хвилині забили вдруге. Хуан Куадрадо навісив справа, а Мората пробив головою - 0:2.

    У другому матчі групи G «Ференцварош» о 22:00 приймає «Барселону».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів ультрас Віктор Циганков Мірча Луческу Беньямін Вербіч Георгій Бущан Микола Шапаренко Віталій Миколенко Сергій Сидорчук Віталій Буяльський Артур Олександр Караваєв Федеріко Бернардескі ФК Ювентус Джорджо К'єлліні Леонардо Бонуччі Денис Гармаш Томаш Кендзьора Владислав Супряга Денис Попов Даніло Альваро Мората Войцех Щесни Жерсон Родріґес Карлос Де Пена Кріштіану Роналду Аарон Ремзі Федеріко К’єза Ілля Забарний коронавірус Пауло Дібала Хуан Квадрадо Адрієн Рабіо Родріґо Бентанкур Андреа Пірло Деян Кулушевскі Меріх Деміраль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies