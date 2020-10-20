«Ювентус» без Роналду впевнено обіграв «Динамо» в Лізі чемпіонів (відео)

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Георгій Бущан намагався рятувати динамівців, але дива не сталося Світлина - UEFA.com

Визначальним у матчі став старт другого тайму

Команда київського «Динамо» програла перший за останніх чотири роки матч групового турніру Ліги чемпіонів. Удома «біло-сині» за присутності майже 15-ти тисяч глядачів програли «Ювентусу». Туринці цей матч проводили без хворого на коронавірус португальця Кріштіану Роналду.

Натомість динамівські ультрас до першого в цьому сезоні матчу улюбленої команди з глядачами підготували «вітальне слово» для братів Суркісів і Луческу.

«Динамо» (Київ, Україна) – «Ювентус» (Турин, Італія) – 0:2

Гол: 0:1 – Мората (46). 0:2 - Мората (84)

«Динамо»: Бущан – Кендзьора, Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (Денис Попов, 70) – Буяльський (Гармаш, 89), Сергій Сидорчук (к), Шапаренко – Віктор Циганков (Вербіч, 70), Супряга, Карлос Де Пена (Жерсон Родріґес, 60). Тренер – Мірча Луческу

«Ювентус»: Щесни – К’єлліні (к) (Меріх Деміраль, 19), Бонуччі, Даніло – Бентанкур (Артур, 79), Рабіо – Федеріко К’єза, Аарон Ремзі (Бернардескі, 79), Хуан Квадрадо – Мората, Кулушевскі (Дібала, 56). Тренер – Андреа Пірло

Судді: Овідіу Гацеґан – Октавіан Совре, Себастьян Ґеорґе (всі – Румунія)

Попередження: Бентанкур (45), Хуан Квадрадо (50), Меріх Деміраль (59)

20 жовтня. Київ. НСК «Олімпійський». 14 800 глядачів

У першій половині «Динамо» терпеливо і загалом доволі успішно відбивалося майже усі 45 хвилин. Туринці мали дві реальних нагоди відзначитися. Спершу Джорджо К’єлліні не встиг згрупуватися і пробив головою неточно після помилки на виході Георгія Бущана. А трохи згодом трохи неточно вдарив на виконання Аарон Ремзі. Кияни ж вперше по-справжньому вдарили по воротах перед свистком на перерву, але Войцех Щесни з ударом зі штрафного від Віктора Циганкова впорався без проблем.

Забити туринцям вдалося відразу після поновлення гри. Федеріко К’єза зліва віддав на Аарона Ремзі, той скинув під удар Кулушевскі, а Деян пробив. Бущан на удар зреагував, але Альваро Мората був першим на відскоці і спрямував м’яч під поперечину – 0:1.

Повівши в рахунку, гості холоднокровно контролювали хід гри, практично не давали бити по своїх воротах. А на 84-й хвилині забили вдруге. Хуан Куадрадо навісив справа, а Мората пробив головою - 0:2.

У другому матчі групи G «Ференцварош» о 22:00 приймає «Барселону».