Ліга націй: Німеччина залишає Україну другою, лідерство Фарер та інші матчі неділі (відео)
У Європі стартував другий тур турніру
У десяти європейських містах стартували поєдинки другого туру Ліги націй. Окрім зустрічі збірної України, яка у Мадриді нищівно програла іспанцям, в іншому матчі нашого квартету Ліги А зустрічалися Німеччина та Швейцарія. Цей поєдинок не виявив переможця, а отже завдяки стартовій перемозі над швейцарцями українці наразі ідуть у таблиці другими.
З решти матчів варто виділити найперше другу поспіль перемогу збірної Фарерських островів, яка несподівано очолила свою групу в Лізі D.
Ліга А
Швейцарія – Німеччина – 1:1
Голи: 0:1 – Ількай Ґюндоґан (14). 1:1 – Відмер (58)
Становище команд: Іспанія – 4, Україна – 3, Німеччина – 2, Швейцарія – 1
Ліга B
Угорщина – РФ – 2:3
Голи: 0:1 – Антон Міранчук (15). 0:2 – Оздоєв (34). 0:3 – Маріо Фернандеш (46). 1:3 – Роланд Саллаї (62). 2:3 – Неманья Ніколіч (70)
Сербія – Туреччина – 0:0
Становище команд у групі 3: РФ – 6, Угорщина – 3, Туреччина – 1, Сербія – 1
Вельс – Болгарія – 1:0
Гол: 1:0 – Неко Вільямс (90+4)
Ірландія – Фінляндія – 0:1
Гол: 0:1 – Фредрік Єнсен (64)
Становище команд у групі 4: Вельс – 6, Фінляндія – 3, Ірландія – 1, Болгарія – 1
Ліга С
Словенія – Молдова – 1:0
Гол: 1:0 – Богар (28)
Косово – Греція – 1:2
Голи: 0:1 – Лімніос (2). 0:2 – Сіовас (51). 1:2 – Бернард Беріша (82)
Становище команд: Греція – 4, Словенія – 4, Косово – 1, Молдова – 1
Ліга D
Андорра – Фарери – 0:1
Гол: 0:1 – Клемінт Ольсен (31)
Мальта – Латвія – 1:1
Голи: 1:0 – Нвоко (15). 1:1 – Ґільом’єр (25, автогол)
Становище команд: Фарери – 6, Латвія – 2, Мальта – 1, Андорра – 1
Сьогодні, 7 вересня, буде зіграно ще вісім матчів другого туру Ліги націй. Найцікавіший, між Нідерландами та Італією, розпочинається о 21:45 за київським часом.