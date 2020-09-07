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    Ліга націй: Німеччина залишає Україну другою, лідерство Фарер та інші матчі неділі (відео)

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    Завдяки цьому удару Сільвана Відмера Швейцарія уникнула поразки в матчі з німцями - Ліга націй: Німеччина залишає Україну другою, лідерство Фарер та інші матчі неділі (відео)
    Завдяки цьому удару Сільвана Відмера Швейцарія уникнула поразки в матчі з німцями
    Світлина - UEFA.com

    У Європі стартував другий тур турніру

    У десяти європейських містах стартували поєдинки другого туру Ліги націй. Окрім зустрічі збірної України, яка у Мадриді нищівно програла іспанцям, в іншому матчі нашого квартету Ліги А зустрічалися Німеччина та Швейцарія. Цей поєдинок не виявив переможця, а отже завдяки стартовій перемозі над швейцарцями українці наразі ідуть у таблиці другими.

    З решти матчів варто виділити найперше другу поспіль перемогу збірної Фарерських островів, яка несподівано очолила свою групу в Лізі D.

    Ліга А

    Іспанія – Україна – 4:0

    Швейцарія – Німеччина – 1:1

    Голи: 0:1 – Ількай Ґюндоґан (14). 1:1 – Відмер (58)

    Становище команд: Іспанія – 4, Україна – 3, Німеччина – 2, Швейцарія – 1

    Ліга B

    Угорщина – РФ – 2:3

    Голи: 0:1 – Антон Міранчук (15). 0:2 – Оздоєв (34). 0:3 – Маріо Фернандеш (46). 1:3 – Роланд Саллаї (62). 2:3 – Неманья Ніколіч (70)

    Сербія – Туреччина – 0:0

    Становище команд у групі 3: РФ – 6, Угорщина – 3, Туреччина – 1, Сербія – 1

    Вельс – Болгарія – 1:0

    Гол: 1:0 – Неко Вільямс (90+4)

    Ірландія – Фінляндія – 0:1

    Гол: 0:1 – Фредрік Єнсен (64)

    Становище команд у групі 4: Вельс – 6, Фінляндія – 3, Ірландія – 1, Болгарія – 1

    Ліга С

    Словенія – Молдова – 1:0

    Гол: 1:0 – Богар (28)

    Косово – Греція – 1:2

    Голи: 0:1 – Лімніос (2). 0:2 – Сіовас (51). 1:2 – Бернард Беріша (82)

    Становище команд: Греція – 4, Словенія – 4, Косово – 1, Молдова – 1

    Ліга D

    Андорра – Фарери – 0:1

    Гол: 0:1 – Клемінт Ольсен (31)

    Мальта – Латвія – 1:1

    Голи: 1:0 – Нвоко (15). 1:1 – Ґільом’єр (25, автогол)

    Становище команд: Фарери – 6, Латвія – 2, Мальта – 1, Андорра – 1

    Сьогодні, 7 вересня, буде зіграно ще вісім матчів другого туру Ліги націй. Найцікавіший, між Нідерландами та Італією, розпочинається о 21:45 за київським часом.

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