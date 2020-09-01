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    «18 мне уже». Новачки збірної України з футболу вразили репертуаром на посвяті в команду (відео)

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    Олександр Тимчик, Георгій Бущан і Владислав Супряга співали про Одесу - «18 мне уже». Новачки збірної України з футболу вразили репертуаром на посвяті в команду (відео)
    Олександр Тимчик, Георгій Бущан і Владислав Супряга співали про Одесу
    Світлина - УАФ

    Юні гравці теж шанують російську попсу

    У збірній України, яка готується до матчів Ліги націй, відбулася традиційна посвята новачків, які повинні заспівати пісню на вибір.

    Співали Георгій Бущан, Валерій Бондар, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Богдан Михайличенко і Владислав Супряга.

    Гравці розділилися на тріо. Бущан, Супряга і Тимчик виконали пенсії «Ах, Одесса». Такий вибір гравців пов’язаний з тим, що двоє з них родом із Перлини біля моря. Інше тріо виконало популярного ще до їх народження хіта 90-х у виконанні російського гурту «Рукі ввєрх» «Забирай меня скорей».

    В кінці команду порадував тренер з фізпідготовки збірної Андреа Аззалін, який виконав відомий хіт «Bella ciao», котрий став знову популярним завдяки серіалу «Money Heist».

    Наразі збірна України в Харкові готуються до старту в елітній групі Ліги націй. 3 вересня наша команда стартує в турнірі поєдинком проти швейцарців. Зустріч відбудеться на «Арені Львів». Початок – 21:45.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Ліга націй Георгій Бущан Богдан Михайличенко Олександр Тимчик Владислав Супряга Валерій Бондар спорт поза політикою Олександр Сирота Андреа Аззалін
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