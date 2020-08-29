Новачок Англійської Прем’єр-ліги оголосив про найдорожчий трансфер в історії клубу



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Родріго виступатиме за «Лідс», який повернувся в еліту англійського футболу вперше за останні 16 років Twitter Лідсу

Нападник збірної Іспанії допомагатиме «Лідсу» вийти на новий рівень в Прем’єр-лізі

ФК «Лідс» оголосив про трансфер іспанського форварда Родріго, який став рекордним в клубній історії.

«Лідс» не озвучив суму за яку їм вдалося придбати гравця, але за неофіційною інформацією, перехід Родріго коштував команді 30 млн євро. Ще 10 млн колишній клуб іспанця «Валенсія» може отримати в якості бонусів.

Родріго перейшов у «Валенсію» влітку 2015 року із лісабонської «Бенфіки». Сума трансферу склала 30 млн. євро. У минулому сезоні 29-річний форвард взяв участь в 27 матчах чемпіонату Іспанії (23 - в основному складі), в яких став автором чотирьох забитих м'ячів, віддав сім результативних передач, а також отримав дві жовті і одну червону картки.

Зауважимо, що на міжнародному рівні Родріго допоміг Іспанії виграти чемпіонат Європи серед юнаків до 21 років і з 2014 року зіграв 22 матчі за дорослу збірну, забивши вісім голів.

Додамо, що Родріго потрапив до заявки збірної Іспанії на перші матчі Ліги націй. В одному з них команда зустрінеться зі збірною України (6 вересня).

Джерело: ФК Лідс