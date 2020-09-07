Україна принизливо програла в Іспанії (відео голів)



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Капітан збірної Іспанії та автор дублю у ворота української збірної - Серхіо Рамос Twitter Королівської іспанської футбольної федерації

Збірна Іспанії забила в 42-му офіційному матчі поспіль

Збірна Іспанії у домашньому поєдинку другого туру Ліги націй розгромила національну команду України. Рахунок зустрічі 4:0.

Іспанія - Україна – 4:0

Голи: 1:0 – Рамос (3, пенальті), 2:0 – Рамос (29), 3:0 – Фаті (32), 4:0 – Ферран Торрес (84).

Іспанія: Де Хеа, Регілон, Рамос (Ерік Гарсія, 61), Навас, Пау Торрес, Меріно, Тьаго Алькантара, Ольмо, Родрі (Оскар Родрігес, 69), Фаті, Жерар Морено (Ферран Торрес, 74).

Україна: П'ятов, Кривцов, Матвієнко, Тимчик, Зінченко, Малиновський, Михайличенко, Марлос (Циганков, 56), Харатін (Сидорчук, 63), Ярмоленко (Коваленко, 79), Яремчук.

Старт зустрічі був за "Фурією Рохою" – кращий відсоток володіння м'ячем та завданих ударів. Як наслідок, жовто-блакитні пропустили швидкий гол. Андрій Пятов дотягнувся до м'яча після пенальті від Рамоса, але сфера влетіла у ворота.

Захист українців продовжував тероризувати 17-річний нападник «Барселони» Анссумане Фаті – він двічі пробив близько з лівою стійкою воріт, а ще одного разу завдав удару з близької відстані через себе (м'яч потрапив у Миколу Матвієнка).

Подвоїти перевагу іспанцям вдалося на 29 хвилині. Серхіо Рамос ударом головою перекинув ігровий снаряд за комірець Пятову.

На 32 хвилині Зінченко обрізався на власній половині, і Фаті дальнім пострілом спрямував м'яч від дальньої стійки у ворота.

Ближче до перерви підопічні Шевченка відповіли першим ударом у площину воріт – Михайличенко наважився на удар з меж штрафного – Де Хеа на місці.

По перерві іспанська збірна продовжила тиснути на ворота підопічних Шевченка та не давала шансів українцям.

На 62 хвилині масована атака «Фурії Рохи» з кількома завданими ударами завершилася взяттям воріт у виконанні Фаті. Проте арбітр зустрічі Бенуа Бастьєн відмінив гол через офсайд. У наступному епізоді Оскар виконав закручений удар з-за меж карної зони – П'ятов кінчиками пальців перевів сферу у поперечину. Нестримний Фаті у падінні завдав удару після розіграшу кутового, але голкіпер українців заволодів м’ячем на лінії воріт.

Крапку у зустрічі поставив Ферран Торрес, який поклав м’яч у дальній нижній кут воріт П'ятова.

Примітно, що дебютну гру у складі збірної України провів півзахисник «Ференцвароша» Ігор Харатін.

Таким чином, українська команда залишилась із трьома очками, а Іспанія набрала чотири пункти.

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