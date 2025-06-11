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«Ліверпуль» хоче отримати 70 млн євро за свого нападника

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Ліверпуль» хоче отримати 70 млн євро за свого нападника
Взимку мерсисайдці не продали уругвайського футболіста «Аль-Насру» за 70 млн євро
фото: Reuters

У минулому сезоні АПЛ Нуньєс провів 30 ігор і забив 5 голів.

«Ліверпуль» хоче отримати 70 мільйонів євро за свого форварда Дарвіна Нуньєса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TalkSPORT.

Раніше стало відомо, що Нуньєс залишить «Ліверпуль» у літнє трансферне вікно. У минулому сезоні АПЛ він провів 30 ігор і забив 5 голів.

Взимку мерсисайдці не продали уругвайського футболіста «Аль-Насру» за 70 мільйонів євро. Англійці відштовхуються від цієї пропозиції в оцінці трансферної вартості Нуньєса.

Сам гравець не відкидає можливості переїзду до Саудівської Аравії, але хотів би приєднатися до команди з Іспанії чи Італії. Інтерес до нього виявляє «Атлетіко».

Також запит про можливість трансферу робив «Аль-Хілаль» – але це більшою мірою пов'язано з тим, що клуб шукав нападника, якого можна буде задіяти на клубному чемпіонаті світу. Десятиденне трансферне вікно, створене спеціально для угод перед цим турніром, вже зачинилося.

Клубний чемпіонат світу – один з найбільших турнірів літа 2025 року у чоловічому футболі. Цьогоріч він пройде у новому форматі з 15 червня до 13 липня на стадіонах, де уже в 2026 році триватиме чемпіонат світу серед збірних.

Участь у Клубному чемпіонаті світу-2025 візьмуть 32 команди, серед яких 12 європейських клубів. Це, зокрема, «Реал» Мадрид, «Челсі» та «Манчестер Сіті» як переможці Ліги чемпіонів минулих сезонів. Усього відбудеться 63 поєдинки.

Транслятором Клубного чемпіонату світу в Україні буде «Суспільне Спорт» – більшість матчів наживо дивіться на платформах «Суспільне Спорт» та місцевих телеканалах Суспільного.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над командою Нової Зеландії з рахунком 2:1 у рамках міжнародного турніру Canadian Shield.  Матч відбувся на стадіоні BMO Field і став другим поєдинком для обох команд у рамках турніру. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі й завершився без забитих м’ячів. У другій половині гри події розвивалися динамічніше. На 54-й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок, вдало реалізувавши момент у штрафному майданчику суперника. Проте вже за п’ять хвилин новозеландець Марко Стаменич зрівняв рахунок. Вирішальний гол на 75-й хвилині забив Олександр Зінченко. Він і приніс Україні першу перемогу на турнірі після поразки від Канади (2:4) у попередньому матчі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись господарям змагань – команді Канади.

Раніше ми писали, що у межах навчально-тренувального збору в Іспанії перед фінальним турніром Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України провела заключний товариський матч.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ліверпуль

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