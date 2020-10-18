Ломаченко не згоден зі своєю поразкою від Лопеса



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Василь Ломаченко не вважає себе переможеним Скрін-шот

Український боксер хоче передивитися відео бою

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко прокоментував свою поразку від Теофімо Лопеса. Українець думає, що виграв бій.

«Чесно кажучи, думав, що половина поєдинку у нас була рівна. Можливо він десь вигравав на один-два раунди більше. Але після другої половини я включився і в принципі, вважаю, що другу половину забрав. Хочу приїхати додому, переглянути поєдинок, але я не згоден з рішенням суддів.

Так, на наразі думаю, що виграв бій. Але результат є результат і сперечатися з ним не збираюся. Зараз я повернуся додому, поспілкуюся з менеджером, командою і ми вирішимо, що робити далі», - заявив Ломаченко.

Ломаченко зазнав другої поразки в кар'єрі. Він втратив чемпіонські пояси за версіями WBO, WBA. Вони перейшли до Теофімо, який також володіє титулом IBF. Ще у Ломаченка був пояс франчайзингового чемпіона WBC, а повноцінним титулом за цією версією володіє непереможний американець Девін Гейні (24 перемоги поспіль).