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    Ломаченко та Лопес підписали контракт на бій

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    Бій Лопес - Ломаченко є одним із найбільш очікуваних у світі боксу&nbsp; - Ломаченко та Лопес підписали контракт на бій
    Бій Лопес - Ломаченко є одним із найбільш очікуваних у світі боксу 
    Світлина - sportarena.com

    Довгоочікуваний бій все-таки відбудеться

    Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) і володар титулу IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) підписали контракт на бій.

    Поєдинок Ломаченко – Лопес відбудеться 17 жовтня у Лас-Вегасі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг).

    Крім того, українець за цей поєдинок отримає 3,25 млн дол., а американець - 1,5 млн дол.

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    Ломаченко та Лопес підписали контракт на бій
    Ломаченко та Лопес підписали контракт на бій

    Зустріч боксерів мала відбутися навесні, але пандемія коронавірусу внесла корективи в календар боксерських шоу. Поєдинок намагалися безуспішно організувати 19 вересня. Пізніше Ломаченко повідомив, що бій відбудеться 3 жовтня. В результаті кінцевою датою стало 17 жовтня.

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    Джерело: Twitter Top Rank

    бокс Василь Ломаченко Теофімо Лопес
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