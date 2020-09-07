Ломаченко та Лопес підписали контракт на бій
Бій Лопес - Ломаченко є одним із найбільш очікуваних у світі боксу
Світлина - sportarena.com
Довгоочікуваний бій все-таки відбудеться
Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) і володар титулу IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) підписали контракт на бій.
Поєдинок Ломаченко – Лопес відбудеться 17 жовтня у Лас-Вегасі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг).
Крім того, українець за цей поєдинок отримає 3,25 млн дол., а американець - 1,5 млн дол.
Зустріч боксерів мала відбутися навесні, але пандемія коронавірусу внесла корективи в календар боксерських шоу. Поєдинок намагалися безуспішно організувати 19 вересня. Пізніше Ломаченко повідомив, що бій відбудеться 3 жовтня. В результаті кінцевою датою стало 17 жовтня.
Джерело: Twitter Top Rank