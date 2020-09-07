Ломаченко та Лопес підписали контракт на бій



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Бій Лопес - Ломаченко є одним із найбільш очікуваних у світі боксу Світлина - sportarena.com

Довгоочікуваний бій все-таки відбудеться

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) і володар титулу IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) підписали контракт на бій.

Поєдинок Ломаченко – Лопес відбудеться 17 жовтня у Лас-Вегасі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг).

Крім того, українець за цей поєдинок отримає 3,25 млн дол., а американець - 1,5 млн дол.

Зустріч боксерів мала відбутися навесні, але пандемія коронавірусу внесла корективи в календар боксерських шоу. Поєдинок намагалися безуспішно організувати 19 вересня. Пізніше Ломаченко повідомив, що бій відбудеться 3 жовтня. В результаті кінцевою датою стало 17 жовтня.

Джерело: Twitter Top Rank