Помер олімпійський чемпіон, відомий за фразою «дахусім»

Веденін першим з радянських лижників переміг на лижній дистанції

На 81-му році життя помер дворазовий олімпійський чемпіон з лижних гонок В'ячеслав Веденін.

Він був першим з радянських лижників, який виграв золото в індивідуальній чоловічій гонці на Олімпійських іграх. Перемогу він здобув в 1972 році в Саппоро (Японія) в гонці на 30 км. Лижник прославився ще й тим, що зміг виграти на останньому етапі естафети 4Х10 км, там же в Саппоро, коли пішов на дистанцію з відставанням в 1 хвилину від норвежця Харвік.

Також в активі Веденіна срібло і бронза Олімпійських ігор в марафоні, три медалі, в тому числі дві найвищого ґатунку, з чемпіонату світу–1970.

Одна з фраз Веденіна стала крилатою. Перед стартом у Саппоро пішов сніг, і японський журналіст поцікавився, чи не заважатиме він на дистанції. На що лижник відповів: «Да … (хер) з ним». Наступного дня в газеті вийшла стаття з заголовком: «Лижник сказав чарівне слово «дахусім» і виграв Олімпіаду».

Веденін помер в селі в Тульській області.