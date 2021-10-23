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    Помер олімпійський чемпіон, відомий за фразою «дахусім»

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    В'ячеслав Веденін виграв на Олімпіаді 30-кілометрову гонку - Помер олімпійський чемпіон, відомий за фразою «дахусім»
    В'ячеслав Веденін виграв на Олімпіаді 30-кілометрову гонку
    Фото з відкритих джерел

    Веденін першим з радянських лижників переміг на лижній дистанції

    На 81-му році життя помер дворазовий олімпійський чемпіон з лижних гонок В'ячеслав Веденін.

    Він був першим з радянських лижників, який виграв золото в індивідуальній чоловічій гонці на Олімпійських іграх. Перемогу він здобув в 1972 році в Саппоро (Японія) в гонці на 30 км. Лижник прославився ще й тим, що зміг виграти на останньому етапі естафети 4Х10 км, там же в Саппоро, коли пішов на дистанцію з відставанням в 1 хвилину від норвежця Харвік.

    Також в активі Веденіна срібло і бронза Олімпійських ігор в марафоні, три медалі, в тому числі дві найвищого ґатунку, з чемпіонату світу–1970.

    Одна з фраз Веденіна стала крилатою. Перед стартом у Саппоро пішов сніг, і японський журналіст поцікавився, чи не заважатиме він на дистанції. На що лижник відповів: «Да … (хер) з ним». Наступного дня в газеті вийшла стаття з заголовком: «Лижник сказав чарівне слово «дахусім» і виграв Олімпіаду».

    Веденін помер в селі в Тульській області.

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    Теги: Олімпіада
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    Помер олімпійський чемпіон, відомий за фразою «дахусім»