  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Український легкоатлет відмовився від провокаційного фото з росіянами (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ігор Цвєтков не став фотографуватися з росіянами - Український легкоатлет відмовився від провокаційного фото з росіянами (фото)
    Ігор Цвєтков не став фотографуватися з росіянами
    Фото з відкритих джерел

    На Паралімпіаді в Токіо Цвєтков відмовився від спільної світлини зі спортсменами країни-окупанта

    Срібний призер Паралімпіади в Токіо ігор Цвєтков відмовився від фото з росіянами, які разом з ним бігли 100-метрівку і вибороли нагороди. Українець відмовився від спільної світлини з представниками країни-окупанта.

    Ігор Цвєтов став срібним призером Паралімпіади в бігу на 100 метрів. Золоту медаль виграв росіянин Дмітрій Сафронов, бронзову – його співвітчизник Артем Калашян.

    Після нагородження Сафронов і Калашян запропонували Цвєтову сфотографуватися разом з ними, проте українець відійшов від них у бік.

    222_01

    На початку серпня бронзова призерка Олімпіади в Токіо Ярослава Магучіх зробила спільне фото з росіянкою Марією Ласіцкене, яка стала олімпійською чемпіонкою. Вчинок українки викликав негативну реакцію в суспільстві і соцмережах.

    Читайте також:

    Теги: паралімпійські ігри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Український легкоатлет відмовився від провокаційного фото з росіянами (фото)