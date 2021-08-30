Український легкоатлет відмовився від провокаційного фото з росіянами (фото)

Ігор Цвєтков не став фотографуватися з росіянами

На Паралімпіаді в Токіо Цвєтков відмовився від спільної світлини зі спортсменами країни-окупанта

Срібний призер Паралімпіади в Токіо ігор Цвєтков відмовився від фото з росіянами, які разом з ним бігли 100-метрівку і вибороли нагороди. Українець відмовився від спільної світлини з представниками країни-окупанта.

Ігор Цвєтов став срібним призером Паралімпіади в бігу на 100 метрів. Золоту медаль виграв росіянин Дмітрій Сафронов, бронзову – його співвітчизник Артем Калашян.

Після нагородження Сафронов і Калашян запропонували Цвєтову сфотографуватися разом з ними, проте українець відійшов від них у бік.

На початку серпня бронзова призерка Олімпіади в Токіо Ярослава Магучіх зробила спільне фото з росіянкою Марією Ласіцкене, яка стала олімпійською чемпіонкою. Вчинок українки викликав негативну реакцію в суспільстві і соцмережах.