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Магучіх прокоментувала своє срібло на етапі Діамантової ліги в Парижі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Магучіх прокоментувала своє срібло на етапі Діамантової ліги в Парижі
Ярослава Магучіх на другому етапі поспіль виграла «срібло» Діамантової ліги
фото: Reuters

У Парижі, де українка в 2024-му стала рекордсменкою світу, цього разу вона завершила змагання із результатом 1.97 метра

Ярослава Магучіх поділилася у коментарі «Суспільне Спорт» своїми враження про етап Діамантової ліги у Парижі. Про це повідомляє «Главком».

Ярослава Магучіх на другому етапі поспіль виграла «срібло» Діамантової ліги. У Парижі, де українка в 2024-му стала рекордсменкою світу, цього разу вона завершила змагання із результатом 1.97 метра.

Олімпійська чемпіонка стартувала з четвертої планки – 1.91 метра – одночасно з австралійкою Ніколою Оліслагерс. Перелетівши її з першої спроби, Магучіх вже на наступній висоті 1.94 м мала два невдалі стрибки – і ризикувала вперше за роки завершити змагання поза п'єдесталом.

Утім, вже перший вдалий стрибок на 1.97 м вивів Магучіх у лідерки етапу. Наступна висота у 2.0 м українці не підкорилася, тоді як Оліслагерс – подолала з другого стрибка та вдруге поспіль випередила Ярославу в боротьбі за «золото» Діамантової ліги.

Про підсумки етапу в Парижі

«Сьогодні були не ті стрибки, на які я очікувала, але нічого. Є над чим працювати. 1.97 м стрибнула з першої спроби. Готуємося далі, будемо аналізувати та робити висновки. До планки долітала, але щось треба думати і тренуватися».

Як позначився розбіг

«У стрибках у висоту все залежить від розбігу, від перших кроків. Гарний стрибок – це гарний розбіг, тому треба скомпонувати все. Треба все це перенести на легкий стрибок.

Розбіг ми змінили давно, ще рік тому. Але зараз формуються сила і швидкість, які потрібно перенести за відчуттями у правильний бік. Над цим будемо працювати, ще є час».

«[На висоті 2.0 м] просто повільно бігла за розбігом – і все».

Про невдалі спроби на 1.94 м

«Насправді тренерка одразу запропонувала після 1.91 м перенести на 1.97 м. Але я вирішила, що треба стрибати на 1.94 м і відчути свій розбіг. Дві спроби [невдалі] зробила, і для мене це було трохи смішно – не та висота, на якій потрібно припускатися таких помилок. Тому я вирішила перенести останню спробу на 1.97 м. Втрачати вже було нічого, тож я налаштувалася та стрибнула. Не вистачило до двох метрів, хоча третя спроба була дуже близька і мені сподобалася. Але нічого».

Чи не відчувала тиску в Парижі

«Ні, взагалі не тиснув [статус світової рекордсменки]. Я хочу стрибати ще вище та вдосконалюватися. І про це, коли виходжу в сектор, взагалі не думаю. У мене все з чистого аркуша».

«Немає такого, що я – рекордсменка світу і стрибаю 2.10 метра щоразу. Так, люди цього чекають. Але, по-перше, це складно фізично; по-друге, не завжди [виходить] стрибати 2.10 м».

Які наступні плани

«Ще тиждень до командного чемпіонату Європи. Ми одразу вже завтра вилітаємо в Мадрид і там ще будемо тиждень тренуватися. Потім Діамантова ліга в Лондоні 19 липня. Є період часу, протягом якого можна відпрацювати помилки».

Нагадаємо, команда українських шпажисток здобула золото чемпіонату Європи з фехтування.

Теги: Ярослава Магучіх Діамантова ліга легка атлетика

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